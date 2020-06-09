台灣一定要參加WHO？陳柏惟分析「2重點」：可打破僵局

在 2003 年時， 嚴重急性呼吸道症候群 SARS 爆發，造成台灣 73 人死亡，而這次中國爆發的 2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情持續在世界各地擴散，也因此世界衛生組織（ WHO ）的反應也是讓民眾所關心的一個要點，甚至又再一次的掀起「台灣是否參加 WHO 」的議題。對此「新一代戰神」台灣基進 3Q 陳柏惟接受《 NOWnews 今日新聞》的專訪，分析了「 2 點重點」直呼「台灣這樣做才能打破僵局」，引起熱議。
陳柏惟認為，政治和一切都很難切割，台灣現在進不了 WHO ，是因為中國的政治考量優先於基本人權，「台灣的加入只是取回基本的人權」。他也直言，「雖然 WHO 本次疫情太過以中國為本位，受到各方質疑，但基本上國際衛生組織還是全世界公共衛生、醫學資源匯聚與交換的中心」。台灣在中國的壓力下，許多國際會議，都無法以官方的身分參加，只能「委由以民間 NGO （非政府組織），用游擊戰方法打入，來迴避掉以「國家」或「政府」這種官方身分的敏感性，盡可能在夾縫中拓展外交空間」。
實際上， NGO （非政府組織）是一類不屬於任何政府、不由任何國家建立的組織，通常獨立於國家政府。非政府組織通常是非營利組織，他們的基金至少有一部分來源於私人捐款。非政府組織的存在是為了各種不同的目的，大多數是為了推廣其成員所信仰的政治理念，或實現其社會目標。常見的非政府組織包括了環境保護組織、人權團體、照顧弱勢群體的社會福利團體、學術團體等。
陳柏惟更說，「我們必須自己有所認知，不是等別人幫忙，自己也應該有共識。擺脫中國框架，才有可能走台灣的路」，他指出，新冠肺炎後的此刻是比較好的時間點，藉此機會，台灣應該能積極推動加入 WHO 或者其他國際性的衛生組織，畢竟現在是全球化的世界，我們不可能隔離於世界之外，我們的公衛系統也是。他表示「參與世界公衛體系，不是只有 WHO 一條路可以走。如之前台灣推動『全球合作暨訓練架構』( GCTF )，在本次疫情中針對經驗分享、訊息交換、醫療器材的互通有無，十分活躍，類似這樣的國際參與，都可以成為台灣打破僵局的機會」。
陳柏惟更對台灣人參與國際組織進行「三種燈號」的分類，「紅燈」 - 快要被踢出國際組織者或幹部連任無望者；「黃燈」- 穩定參與組織，但仍需持續投入資源、遊說才有機會擔任重要幹部者；「綠燈」- 已經成為幹部者。同時陳柏惟也希望可透過這樣的分類，讓成功的經驗與還在努力者或是瀕危者可以持續交流，並且找出多樣的成功模式或路徑，對症下藥，來協助更多的台灣人可以站到國際舞台，發揮影響力。（編輯：王柏文）
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