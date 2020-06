台灣一定要參加WHO？陳柏惟分析「2重點」：可打破僵局

▲世界衛生組織( WHO )。(圖/翻攝自 UN WHO)

▲台灣基進黨立委陳柏惟。(圖/記者葉政勳攝 , 2020.03.03)

在 2003 年時, 嚴重急性呼吸道症候群 SARS 爆發,造成台灣 73 人死亡,而這次中國爆發的 2019 新型冠狀病毒( COVID-19 )疫情持續在世界各地擴散,也因此世界衛生組織( WHO )的反應也是讓民眾所關心的一個要點,甚至又再一次的掀起「台灣是否參加 WHO 」的議題。對此「新一代戰神」台灣基進 3Q 陳柏惟接受《 NOWnews 今日新聞》的專訪,分析了「 2 點重點」直呼「台灣這樣做才能打破僵局」,引起熱議。陳柏惟認為,政治和一切都很難切割,台灣現在進不了 WHO ,是因為中國的政治考量優先於基本人權,「台灣的加入只是取回基本的人權」。他也直言,「雖然 WHO 本次疫情太過以中國為本位,受到各方質疑,但基本上國際衛生組織還是全世界公共衛生、醫學資源匯聚與交換的中心」。台灣在中國的壓力下,許多國際會議,都無法以官方的身分參加,只能「委由以民間 NGO (非政府組織),用游擊戰方法打入,來迴避掉以「國家」或「政府」這種官方身分的敏感性,盡可能在夾縫中拓展外交空間」。實際上, NGO (非政府組織)是一類不屬於任何政府、不由任何國家建立的組織,通常獨立於國家政府。非政府組織通常是非營利組織,他們的基金至少有一部分來源於私人捐款。非政府組織的存在是為了各種不同的目的,大多數是為了推廣其成員所信仰的政治理念,或實現其社會目標。常見的非政府組織包括了環境保護組織、人權團體、照顧弱勢群體的社會福利團體、學術團體等。陳柏惟更說,「我們必須自己有所認知,不是等別人幫忙,自己也應該有共識。擺脫中國框架,才有可能走台灣的路」,他指出,新冠肺炎後的此刻是比較好的時間點,藉此機會,台灣應該能積極推動加入 WHO 或者其他國際性的衛生組織,畢竟現在是全球化的世界,我們不可能隔離於世界之外,我們的公衛系統也是。他表示「參與世界公衛體系,不是只有 WHO 一條路可以走。如之前台灣推動『全球合作暨訓練架構』( GCTF ),在本次疫情中針對經驗分享、訊息交換、醫療器材的互通有無,十分活躍,類似這樣的國際參與,都可以成為台灣打破僵局的機會」。陳柏惟更對台灣人參與國際組織進行「三種燈號」的分類,「紅燈」 - 快要被踢出國際組織者或幹部連任無望者;「黃燈」- 穩定參與組織,但仍需持續投入資源、遊說才有機會擔任重要幹部者;「綠燈」- 已經成為幹部者。同時陳柏惟也希望可透過這樣的分類,讓成功的經驗與還在努力者或是瀕危者可以持續交流,並且找出多樣的成功模式或路徑,對症下藥,來協助更多的台灣人可以站到國際舞台,發揮影響力。(編輯:王柏文)※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。