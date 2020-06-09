女終於搶到PS4悠遊卡！「取貨日期」曝光　眾愣：妳輸了

▲PS4 手把造型悠遊卡引起搶購熱潮，不少消費者表示取貨日期已經排到 2022 年。（圖／悠遊卡公司提供）

近年來，悠遊卡公司常常聯名各大品牌推出「造型悠遊卡」，由於都是限量，常常造成搶購風潮，而 6 月 3 日再度跟 PlayStation 4 遊戲主機合作發售「搖桿造型悠遊卡」，結果一開賣各大平台瞬間秒殺，一卡難求，悠遊卡公司便宣布預購不限量，沒想到竟有網友預購後，收到貨的日期竟是 2022 年 1 月 2 日。一名網友在「爆怨公社」貼文指出「自己去搶了 PS4 搖桿造型悠遊卡，結果預購完成後，發現取貨日期是 2022 年 1 月 2 日」這讓她非常崩潰的表示「來蓋個樓啊！看有誰的取貨日期比我還久的」。貼文一出，網友紛紛回應「抱歉！我 2022 年 4 月 5 日唷！」、「我看到有人說他是 2022 / 4 月..你還比他早 3 個月」、「 2021 / 03 / 24 」、「你輸了！我 2022 年 4 月 6 日」、「一堆沒訂到的一輩子都沒得取，夠久了吧」、「剛剛訂好，2022 / 4 / 6 取貨」、「我也是 2022 四月取貨＝＝都不知道領不領得到」。而對於消費者認為取貨時間真的太長，悠遊卡公司也作出回應表示「截至 9 日中午 12 時止，成功完成預購程序的訂單已有 30 萬張，將與合作夥伴攜手，保持預購通路暢通，並全力提前取貨時間，正與生產廠商協調加快生產速度，希望能讓已經預訂的消費者盡快拿到想要的 PS4 搖桿造型悠遊卡」。（編輯：張嘉哲）