WHO聯手中國募款防疫！22天「金額」曝　眾驚：演不下去

新冠肺炎疫情雖相對先前趨緩，但仍有不少國家病例數持續增加，而上個月世界衛生組織（ WHO ）與「中國人口福利基金會」聯手合作，從 5 月 18 日開始，發起「世界衛生組織 COVID-19 團結對抗基金中國行動」，經過 22 天，就有網友討論其募款金額，貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出「 WHO 跟中國的這個募款活動，從開始到現在，經過 22 天才募得 26533 人民幣（約台幣 11 萬），共 8900 人次捐款，平均每人捐 3 元人民幣（約台幣 12.5 元）。
「最傻眼的是，點開其他募款活動，包括像是流浪貓狗等，籌款金額大勝 WHO 的募款，例如為全國流浪貓狗提供健康的糧食，響應人數就高達 99.6 萬人，募款金額更是超過足足 20 幾倍，顯然比捐給 WHO 還要踴躍」。
貼文一出，網友紛紛回應「怎麼了？連中國人都不想捐給 WHO 了嗎」、「中國演不下去了啦，連中國人都不認同WHO，真的可笑」、「中國人都不挺中共了」、「人民幣 11 萬都嫌少了，居然是台幣」、「寧願捐給流浪貓狗也不給不做事的組織啦！」、「 14 億人一人捐 1 元，都遠超過 11 萬，中國大外宣果然強」、「笑爛，中國被自己刺一刀」。（編輯：張嘉哲）
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