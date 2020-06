WHO聯手中國募款防疫！22天「金額」曝　眾驚：演不下去

▲WHO與中國發起的募款活動,經過22天僅募得11萬台幣。(圖/翻攝PTT)

▲相較之下,流浪貓狗的募款活動金額超出WHO發起的 20 倍以上。(圖/翻攝PTT)

新冠肺炎疫情雖相對先前趨緩,但仍有不少國家病例數持續增加,而上個月世界衛生組織( WHO )與「中國人口福利基金會」聯手合作,從 5 月 18 日開始,發起「世界衛生組織 COVID-19 團結對抗基金中國行動」,經過 22 天,就有網友討論其募款金額,貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「 WHO 跟中國的這個募款活動,從開始到現在,經過 22 天才募得 26533 人民幣(約台幣 11 萬),共 8900 人次捐款,平均每人捐 3 元人民幣(約台幣 12.5 元)。「最傻眼的是,點開其他募款活動,包括像是流浪貓狗等,籌款金額大勝 WHO 的募款,例如為全國流浪貓狗提供健康的糧食,響應人數就高達 99.6 萬人,募款金額更是超過足足 20 幾倍,顯然比捐給 WHO 還要踴躍」。貼文一出,網友紛紛回應「怎麼了?連中國人都不想捐給 WHO 了嗎」、「中國演不下去了啦,連中國人都不認同WHO,真的可笑」、「中國人都不挺中共了」、「人民幣 11 萬都嫌少了,居然是台幣」、「寧願捐給流浪貓狗也不給不做事的組織啦!」、「 14 億人一人捐 1 元,都遠超過 11 萬,中國大外宣果然強」、「笑爛,中國被自己刺一刀」。(編輯:張嘉哲)