女友突然要求買車！老江湖秒懂「殘酷翻譯」：這下慘了啦

▲一名男網友在PTT八卦版提到，朋友苦惱表示，女友突然要求他買車，但兩人住在台北，上下班交通很方便，認為似乎不大需要買車，且買車後開銷也是一筆負擔，無奈求助廣大鄉民，貼文立刻引發熱議，釣出老江湖神解「殘酷翻譯」。（圖／翻攝自 PTT ）

市區停車位往往一位難求，總是讓許多汽車通勤族傷透腦筋。不過，近日一名男網友在 PTT 八卦版提到，朋友苦惱表示，女友突然要求他買車，但兩人住在台北，上下班交通很方便，認為似乎不大需要買車，且買車後開銷也是一筆負擔，無奈求助廣大鄉民，貼文立刻引發熱議，釣出老江湖神解「殘酷翻譯」。原 PO 以「女友突然要求買車？該 all in 嗎？在台北」為題，提到朋友的女友突然說要買車，但兩人平常生活在台北，都是搭捷運或騎摩托車上下班，交通很方便，認為根本不需要買車，直言「更何況買車後還要租停車位，真的很浪費錢」，但她女友卻像中邪一樣，直嚷不想再淋雨曬太陽搭摩托車，不禁好奇詢問廣大鄉民「在台北該 all in 買車嗎？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「台北就算了吧」、「還好我老婆自己有車」、「二手先開就好」、「 all in 太誇張了，是買法拉利喔」、「你不買，她可能就要跑了」、「如果十幾二十萬，一個便宜的二手車，她接受嗎」、「有確定要步入婚姻再買」、「只有老婆懷孕、有家庭小孩才會讓我想買車」、「車的重點從來都不是買的部分，是養車跟車位」。貼文意外釣出許多老江湖，翻譯背後真相「認真回，他只是想換男友」、「一定是公司男同事開車載過她了，帽子戴緊了啊」、「戀情差不多了」、「這是劇本的起手式，你可以準備找下一個了」、「這下慘了啦，想分手的藉口」、「她是想分手了啦，找個藉口而已，她也知道你沒錢買」。（編輯：賴詠璿）