女友突然要求買車！老江湖秒懂「殘酷翻譯」：這下慘了啦

市區停車位往往一位難求,總是讓許多汽車通勤族傷透腦筋。不過,近日一名男網友在 PTT 八卦版提到,朋友苦惱表示,女友突然要求他買車,但兩人住在台北,上下班交通很方便,認為似乎不大需要買車,且買車後開銷也是一筆負擔,無奈求助廣大鄉民,貼文立刻引發熱議,釣出老江湖神解「殘酷翻譯」。原 PO 以「女友突然要求買車?該 all in 嗎?在台北」為題,提到朋友的女友突然說要買車,但兩人平常生活在台北,都是搭捷運或騎摩托車上下班,交通很方便,認為根本不需要買車,直言「更何況買車後還要租停車位,真的很浪費錢」,但她女友卻像中邪一樣,直嚷不想再淋雨曬太陽搭摩托車,不禁好奇詢問廣大鄉民「在台北該 all in 買車嗎?」貼文一出,隨即引發網友熱烈討論,紛紛回應「台北就算了吧」、「還好我老婆自己有車」、「二手先開就好」、「 all in 太誇張了,是買法拉利喔」、「你不買,她可能就要跑了」、「如果十幾二十萬,一個便宜的二手車,她接受嗎」、「有確定要步入婚姻再買」、「只有老婆懷孕、有家庭小孩才會讓我想買車」、「車的重點從來都不是買的部分,是養車跟車位」。貼文意外釣出許多老江湖,翻譯背後真相「認真回,他只是想換男友」、「一定是公司男同事開車載過她了,帽子戴緊了啊」、「戀情差不多了」、「這是劇本的起手式,你可以準備找下一個了」、「這下慘了啦,想分手的藉口」、「她是想分手了啦,找個藉口而已,她也知道你沒錢買」。(編輯:賴詠璿)