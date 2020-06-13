北韓vs南韓軍力拼比誰厲害？專家點破致勝關鍵：不會戰敗

▲北韓軍人。（圖／環球網）

▲南韓國旗。（圖／取自 trvlmrk ）

北韓與南韓自韓戰結束，美國與中國建交後，隨著冷戰緩和，以北緯 38 度線為停戰分界線劃疆而治，但近日卻有網友在網路上表示疑惑，「若真的開戰的話，北韓和南韓軍力到底是誰厲害？」對此英國就有專家研究出一份數據，點破了致勝關鍵，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「北韓 vs 南韓，軍力一對一誰贏？」的文章表示，「如果一對一，北韓 VS 南韓，陸海空軍全面 PK 殲滅戰，不管地點、不管兵力投射、不管補給線、不管經濟實力、不管盟軍、不管美軍、不管中國，只論一對一，純粹紙上談兵，北韓打得贏南韓嗎？感覺如果世界局勢亂掉，這兩國會打起來」，此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，致命關鍵曝光後，留言區蓋起高樓。有部分網友認為是「北韓」，「北韓會輾壓」、「北韓沒什麼好失去的」、「真的打仗的話北韓會贏吧，太多人餓肚子，會拚死」、「北韓贏阿，首爾離北韓太近了，用火炮就射得到」、「北韓有核武啊」，而另一部分則認為「南韓」也很有可能，「北韓光是糧食就不夠撐了吧」、「南韓，武器先進太多」、「南韓啦，戰爭比的是後勤，吃的都不夠怎麼打仗」、「南韓完爆北韓」。而根據英國《每日電訊報》（ The Telegraph ）的一份數據指出，在士兵和火砲方面，北韓比南韓高出了一倍，與北韓相比，韓國的武裝力量規模明顯要小。但英國智庫國際戰略研究所( International Institute for Strategic Studies )卻指出，「擁有大批擁有輕型武器的軍人並不意味著強大的軍事實力，北韓的陸、海、空三軍仍然大部分依賴著已經過時的裝備」，不過南韓卻擁有著美國提供的優質武器裝備，包括 2000 多輛坦克和數以百計的 F5 、 F15 、 F16 戰鬥機和轟炸機，讓南韓受益良多。這種武器精銳度上的不平衡也代表了為何「北韓費盡心思建造核武器軍火庫」，因為在他們眼中，只有擁有這種終極武器，北韓才能超越南韓，確保自己不會戰敗。（編輯：王柏文）