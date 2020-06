北韓vs南韓軍力拼比誰厲害？專家點破致勝關鍵：不會戰敗

▲北韓軍人。(圖/環球網)

▲南韓國旗。(圖/取自 trvlmrk )

北韓與南韓自韓戰結束,美國與中國建交後,隨著冷戰緩和,以北緯 38 度線為停戰分界線劃疆而治,但近日卻有網友在網路上表示疑惑,「若真的開戰的話,北韓和南韓軍力到底是誰厲害?」對此英國就有專家研究出一份數據,點破了致勝關鍵,引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「北韓 vs 南韓,軍力一對一誰贏?」的文章表示,「如果一對一,北韓 VS 南韓,陸海空軍全面 PK 殲滅戰,不管地點、不管兵力投射、不管補給線、不管經濟實力、不管盟軍、不管美軍、不管中國,只論一對一,純粹紙上談兵,北韓打得贏南韓嗎?感覺如果世界局勢亂掉,這兩國會打起來」,此篇文章一發出,引起大量網友熱烈討論,致命關鍵曝光後,留言區蓋起高樓。有部分網友認為是「北韓」,「北韓會輾壓」、「北韓沒什麼好失去的」、「真的打仗的話北韓會贏吧,太多人餓肚子,會拚死」、「北韓贏阿,首爾離北韓太近了,用火炮就射得到」、「北韓有核武啊」,而另一部分則認為「南韓」也很有可能,「北韓光是糧食就不夠撐了吧」、「南韓,武器先進太多」、「南韓啦,戰爭比的是後勤,吃的都不夠怎麼打仗」、「南韓完爆北韓」。而根據英國《每日電訊報》( The Telegraph )的一份數據指出,在士兵和火砲方面,北韓比南韓高出了一倍,與北韓相比,韓國的武裝力量規模明顯要小。但英國智庫國際戰略研究所( International Institute for Strategic Studies )卻指出,「擁有大批擁有輕型武器的軍人並不意味著強大的軍事實力,北韓的陸、海、空三軍仍然大部分依賴著已經過時的裝備」,不過南韓卻擁有著美國提供的優質武器裝備,包括 2000 多輛坦克和數以百計的 F5 、 F15 、 F16 戰鬥機和轟炸機,讓南韓受益良多。這種武器精銳度上的不平衡也代表了為何「北韓費盡心思建造核武器軍火庫」,因為在他們眼中,只有擁有這種終極武器,北韓才能超越南韓,確保自己不會戰敗。(編輯:王柏文)