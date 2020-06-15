丘涵vs泱泱誰是木曜女神？兩派粉絲狂戰優缺點：藝術等級

▲泱泱外型甜美可愛。（圖／翻攝泱泱 IG ）

▲丘涵。（圖／翻攝自丘涵臉書）

▲也有網友認為「丘涵是藝術等級的美」。（圖／翻攝自丘涵臉書）

百萬訂閱 Youtuber 頻道「木曜 4 超玩」以「一日系列」聞名，其中的五大主持人邰智源、泱泱、溫妮、 KID 、坤達更是人氣升高。近日就有網友表示疑惑，「丘涵和泱泱到底誰是木曜女神？」沒想到卻引起兩派網友論戰優缺點直呼「根本藝術等級」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「丘涵 vs 泱泱」的文章表示，「丘涵今天放了前幾天木曜的比基尼照，看起來奶量比起泱泱可能略有過之，泱泱木曜女神的寶座是否岌岌可危？有無八卦」，此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，兩派粉絲瘋狂論戰兩位美麗女星的優缺點，留言區蓋起高樓。有網友認為「泱泱」比較美，「泱泱屌打」、「我婆泱泱應該大勝」、「我還是選泱泱」、「泱泱海放」、「泱泱贏她很多」、「選泱泱啊！有點肉又不會太肉，剛剛好」，但也有網友認為「丘涵」勝出「四肢纖細然後胸部大」、「鼻子很挺...很瘦卻大胸...」、「丘涵是藝術等級的美」、「丘涵根本 ACG 才可能出現的美女」、「丘涵女神」、「丘涵推」。但還是比較多網友認為泱泱還是比較優質，「還是泱泱比較可愛」、「泱泱好多了」、「泱泱我喜歡」、「還是泱泱比較香」、「泱泱比較親民」、「泱泱贏了」、「跟泱泱相處感覺比較開心」。（編輯：王柏文）