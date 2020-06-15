遇史上最瞎面試通知！女還原「超扯過程」　全場卻戰翻了

▲網友還原對話過程。（圖／翻攝 Dcard ）

▲原 PO 貼出自己收到的信件。（圖／翻攝 Dcard ）

不少待業中的民眾求職時，若有機會收到公司的面試邀約，一定會相當高興。不過，就有女網友指出，自己面試了多間公司後，某日遇到一間公司所給的超瞎面試通知，讓她感到不高興。但沒想到過程曝光後，意外引起兩派網友論戰。先前有一名女網友於《 Dcard 》上發文，表示最近因為疫情的關係，都沒有什麼工作能找，而自己面試了不少家公司，發現很多公司其實都沒在依照勞基法，其中就有一間公司讓原 PO 怒嗆「真的是我有史以來連面試都還沒去，就直接把它列為心底黑名單公司的！」原 PO 也說明原因，她表示，自己某日睡夢中突然接到一通對話，而對方就向原 PO 問道「我們不是有約今天面試嗎？」一聽到後，原 PO 就立馬確診自己沒收到通知，但對方仍強調前一天有寄信、打電話。而對方又想再度確認信箱時 ，讓原 PO 心想「他完全逃避有沒有打電話，我也不打算過去面試了」，於是沒等對方說完，就簡短回應「那有可能是進垃圾信件區吧？我真的沒有看到。」原 PO 回應完後，雙方安靜了 3 秒，對方才表示「好，那就這樣吧。」之後就結束了通話。這樣的過程，就讓原 PO 傻眼氣喊，「一掛電話完才突然氣起來第一次覺得這麼不被尊重欸！第一信箱很少人會每天開吧！第二面試不用等面試者確認時間是否可以嗎？完全不在乎面試者時間是否可以就算了，連有沒有被通知到都沒有確認⋯而且打來就是一副興師問罪的語氣，真的讓人聽感也很差」。最後，她也指出自己找到了該封郵件，發現通知信真的在垃圾信箱中，但她就感嘆直呼，「先不說它我真的沒看到，就以內容來說到底哪間公司會這樣通知，看起來不覺得很像罐頭簡訊嗎？就這麼簡短兩句！還是副理職發的！直接給日期時間完全沒有要你回覆可不可以欸！隨便你要不要來的感覺⋯⋯是我見太少世面嗎？有人有這種經驗嗎？」貼文一曝光後，就引來許多網友回應，「不會尊重員工的公司也不用考慮了，面試是要雙方時間都可以配合，直接開頭就是指定某時間，也沒有詢問面試者時間可不可以配合的公司，我直接pass。」、「蛤正常不是先打電話來稍微介紹工作內容，然後問要不要面試約時間，之後才寄信吧」、「所以發信就代表一定要去面試嗎？這家公司應該要等你有回覆才能確定你會去面試吧～」不過，也有其他網友提出不同看法，直言「找工作的時候我會天天開信箱欸！不然會漏掉一些重要的通知吧」、「建議信箱要常常看，自己求職在拿到確定的 offer 前都是天天看，畢竟每家公司處理時間長度不一樣」、「信箱沒有每天開不太好，會有重要事情，但是沒有確認面試時間是主要問題」、「我以為經常開信箱是一件很正常的事⋯⋯尤其是在找工作的時候更是」。（編輯：陳雅雲）