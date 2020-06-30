暖心浪犬每天自主護送幼兒們過馬路　獲獎成為當地明星！

原本是隻默默無聞的浪浪，如今牠竟然紅成這樣！位於喬治亞的巴統有一隻浪犬Kupata，充滿正義感的牠，不願平時只是在街頭閒晃。每當幼兒園的小朋友們要上學時，牠總是會自主擔任起「交通警察」，大聲吆喝著人行道旁的車輛停下來，再搖著尾巴開心走向小朋友們，邀請他們安全通過馬路。

▲Kupata剛開始出現在街頭上，大家都不知道牠這麼俠義心腸。（圖／IG@lovelykupata）

▲自認交通警察的Kupata在「值勤」時相當認真，絕對要確保幼童的安全。（圖／IG@lovelykupata）

Kupata這樣的舉動被許多居民漸漸注意到，每天都可以看到牠的身影穿梭在小朋友上學的隊伍中，也常能看到牠在指揮交通。牠甚至為了小朋友曾在一旁守候一個小時之久，就是為了使命必達，將他們安全送到目的地。

一開始民眾只知道牠是隻在街頭遊蕩的狗狗，但久而久之越來越多人主動照顧牠，民眾猜測或許是因為這樣， Kupata選擇用這種方式回報給照料牠的志工，感謝那些人曾在牠最需要的時候幫助牠。一位居民這樣說：「我很確信對牠來說，照顧好孩子們和我們的街道，是牠義不容辭的工作。Kupata讓我們知道狗狗真的很忠心、負責。」





牠漸漸成為當地知名的狗狗，日前當地旅遊局Adjara Tourism Department也正式表揚忠誠的Kupata，不只授予牠「People’s Choice」獎章，牠更獲贈一間美麗的小屋。從此之後Kupata的聲名更加遠播，甚至被畫在當地建築物牆上，在巴統已經是無人不知無人不曉。



▲Kupata獲贈小屋，其上並有「People’s Choice」獎章。（圖／IG@lovelykupata） ▲除此之外，Kupata以當地英雄的形象深植人心，還被描繪在斗大的牆面上。（圖／IG@lovelykupata）

現在Kupata不只是隻擁有臉書粉專和IG等社交平台的明星狗狗，牠也受到當地所有居民的照顧。而牠護送小朋友過馬路的影片，更在被分享到網路上後，萌翻許多網友，每個人都對牠的舉動感到暖心，也謝謝牠擁有這麼純真可愛的心靈。（編輯：李家慧）



