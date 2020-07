美國退出WHO！美國人「真實反應」曝　台人驚：不敢相信

▲拜登在推特表示,若自己上任總統第一天,將讓美國重返WHO。(圖/翻攝拜登推特)

新冠肺炎疫情在全球燒的火熱,美國因不滿世界衛生組織( WHO )對於新冠病毒疫情因應不當,聲明退出 WHO ,將於明年 7 月 6 日起生效,消息曝光之後,美國總統川普及民主黨準總統拜登的推特瞬間湧入不少美國人留言洗版。聯合國 7 日表示,美國已正式通知聯合國秘書長古特雷斯( Antonio Guterres ),川普正式讓美國退出 WHO 了,對此,拜登在推特便發文提到「當美國致力於加強全球健康時,美國人會更安全,在我擔任總統的第一天,我將讓美國重新加入 WHO 並恢復我們在世界舞台上的領導地位」。而無論是川普的推特或者拜登的貼文都引發網友瘋狂轉推熱議「新冠病毒根本不是川普的優先處理順序,他只擔心他的連任」、「讓川普當總統真是一個很糟糕的決定」、「這就像在懸崖上行駛時取消汽車保險一樣」、「幾乎就像川普試圖故意破壞這個國家一樣」、「這真的不是一場可怕大流行的好主意」、「川普是世界無法被捕的人類嗎?為何這樣隨意作為」、「這是個糟糕的開始」。而拜登的推文也被轉至 PTT ,不少台灣人傻眼表示「看完留言發現很多人不支持川普啊...」、「不敢相信美國人多數對 WHO 還抱有期待」、「怎麼很像在看台灣今年的選舉一樣,好精彩」、「傻眼..拜登會因為這話聲勢上來?」、「搞得我好亂,美國人到底是對 WHO 什麼態度」、「什麼意思啊..所以美國人支持抵抗 WHO ,但退出不行?」事實上,先前美國總統川普喊出中止金援 WHO 時,當時在美國論壇 Reddit 掀起網友一片叫好,如今川普正式讓美國退出 WHO ,反倒引發美國人的不滿,也因為此事件,讓今年美國的總統選戰再添一筆變數。(編輯:張嘉哲)※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。