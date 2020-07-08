影／這些卡通角色究竟是什麼動物　真實身份讓人意想不到

從小看過這麼多動畫、卡通，你有想過裡面的角色是怎麼來的嗎？牠們的原型是誰呢？其實裡面有不少角色都是動物，但是什麼動物你曉得嗎？小火龍不是龍？音速小子是老鼠嗎？不妨也來猜猜，這些卡通角色到底是什麼動物吧！
音速小子、冰原歷險記的喜德、海綿寶寶裡的皮老闆、史迪奇、崖上的波妞、寶可夢中的小火龍，還有好多好多從小看到大的卡通，你都知道他們究竟是什麼動物嗎？一起來看看這段影片猜猜看吧！（編輯：李家慧）
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