美國退出WHO！網挖出兩個月前「一封信」愣：台灣變笑話

▲網友不解美國五月致函挺台加入WHO,如今卻自己退出。(圖/翻攝PTT)

新冠肺炎疫情在全球燒的火熱,美國因不滿世界衛生組織( WHO )對於新冠病毒疫情因應不當,聲明退出 WHO ,將於明年 7 月 6 日起生效,消息震驚全球。對此,就有網友討論「美國退出世界衛生組織讓台灣好尷尬」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「美國退出 WHO 了,但等等!這也太滑稽了吧,同樣是美國,自己要求退出世界衛生組織,但同時在兩個月前推薦致函 60 國,要他們挺台灣加入 WHO ,很像黑幫老大跟一個小弟說,小弟,推薦你加入這個幫派喔,結果自己先退出,說這個幫派太黑了,那請問小弟還要不要加入?」貼文一出,網友紛紛回應「台灣瞬間變成笑話啊」、「現在看兩個月前美國國會這封信真的好諷刺啊」、「美國自己想退出,幹嘛推台灣進火坑」、「美國真的在搞笑,推薦完自己退出」、「對於這消息除了傻眼不知道能說什麼」。事實上,美國國會參眾兩院外交委員會的兩黨領袖,真的曾在 5 月初時致函近 60 國,呼籲各國堅定支持台灣參與國際組織,信上寫著「疾病無國界,我們呼籲你們的政府加入我們,改正台灣被排除在全球衛生和安全組織之外的迫切問題」並要求聯合國會員國堅定支持台灣參加在 5 月舉行的世界衛生大會,如今,美國宣布退出 WHO ,當初在組織內的話語權恐怕也已經煙飛雲滅。(編輯:張嘉哲)