影／老外嗑台灣經典零食　吃「這個」狂做鬼臉：好乾！

根據 The China Post 報導,在台十年的Brian來自美國,近期與 YouTubers Peter Gary 和 Ines一起拍片,試吃台灣經典傳統零食。雖然住在台灣已經好一陣子了,透徹地融入台灣文化的Brian仍舊未嘗試過所有的道地台灣零食。影片中,其他兩位YouTuber先介紹完零食再讓Brian試吃台灣巧克力足球,橡皮糖,卡哩卡哩,和其他台式鹹餅乾讓他評分。Brian試吃的的第一個點心是巧克力球。本身就愛巧克力的他給了這個糖果3.5分(滿分五分),但因為中間實在「太乾了」讓Brian 不禁在影片中露出驚恐的表情。他是的第二個糖果是台灣小朋友很愛吃的可樂和水果口味的橡皮糖。吃完後,Brian表示自己比較偏好水果口味的因為可樂糖吃起來太像咳嗽糖漿,反倒水果口味橡皮糖榮獲了滿分。接著Brian也嚐了山楂餅,號稱愛吃酸的他吃了一口後卻表示「酸梅」對他來說太酸了,引來另外兩位的嘲笑。Brian也點出山楂餅不僅酸酸甜甜,甚至還帶有一點鹹味,讓他無法將其歸類為「糖果」。對於山楂餅,Brian的評價並不高,最後僅獲得0.5分。Brian嘗試的第一個鹹零食就是台灣人最愛的海苔口味卡哩卡哩。因為咬下去會發出很大的聲音,Brian一吃就愛上,看到背後便宜的價錢更是心動,表示之後一定會在家裡囤積這個零嘴,因為實在太「涮嘴」了!試吃過鹹食的三位,後來也一起吃了巧克力膠糖果。雖然Brian非常喜歡巧克力,但連他都無法接受膠狀巧克力的奇怪口感和口味,頒給巧克力膠一顆鴨蛋。最後,三位一起喝冰淇淋汽水。對Brian來說,口味就像美式粉色口香糖,但當他被問起如果這個飲料和可樂相比會選哪一個,冰淇淋汽水最終還是被嫌棄了。