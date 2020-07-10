影／老外嗑台灣經典零食　吃「這個」狂做鬼臉：好乾！

根據The China Post報導，在台十年的Brian來自美國，近期與 YouTubers Peter Gary 和 Ines一起拍片，試吃台灣經典傳統零食。雖然住在台灣已經好一陣子了，透徹地融入台灣文化的Brian仍舊未嘗試過所有的道地台灣零食。
影片中，其他兩位YouTuber先介紹完零食再讓Brian試吃台灣巧克力足球，橡皮糖，卡哩卡哩，和其他台式鹹餅乾讓他評分。
Brian試吃的的第一個點心是巧克力球。本身就愛巧克力的他給了這個糖果3.5分（滿分五分），但因為中間實在「太乾了」讓Brian 不禁在影片中露出驚恐的表情。
他是的第二個糖果是台灣小朋友很愛吃的可樂和水果口味的橡皮糖。吃完後，Brian表示自己比較偏好水果口味的因為可樂糖吃起來太像咳嗽糖漿，反倒水果口味橡皮糖榮獲了滿分。
接著Brian也嚐了山楂餅，號稱愛吃酸的他吃了一口後卻表示「酸梅」對他來說太酸了，引來另外兩位的嘲笑。Brian也點出山楂餅不僅酸酸甜甜，甚至還帶有一點鹹味，讓他無法將其歸類為「糖果」。對於山楂餅，Brian的評價並不高，最後僅獲得0.5分。
Brian嘗試的第一個鹹零食就是台灣人最愛的海苔口味卡哩卡哩。因為咬下去會發出很大的聲音，Brian一吃就愛上，看到背後便宜的價錢更是心動，表示之後一定會在家裡囤積這個零嘴，因為實在太「涮嘴」了！
試吃過鹹食的三位，後來也一起吃了巧克力膠糖果。雖然Brian非常喜歡巧克力，但連他都無法接受膠狀巧克力的奇怪口感和口味，頒給巧克力膠一顆鴨蛋。
最後，三位一起喝冰淇淋汽水。對Brian來說，口味就像美式粉色口香糖，但當他被問起如果這個飲料和可樂相比會選哪一個，冰淇淋汽水最終還是被嫌棄了。
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