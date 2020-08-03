到朋友新家做客還送禮！妻子「1句話」嚇壞全場：太小氣

▲原PO指出跟另一半抱怨，對方卻賭氣，不准這樣說他的朋友，現在鬧得分房睡。（圖／翻攝自PTT ）

在台灣「正式」請朋友到家裡吃飯並不常見，但或多或少都會到朋友家聚餐的時候，對此，就有網友分享，和丈夫到朋友家做客，事後被要求「平分」費用，跟丈夫抱怨卻大吵一架，貼文一出也引發網友熱議。原PO在PTT上表示，最近朋友剛搬新家，並邀請大家一起去湊湊熱鬧，朋友家也準備了一些披薩、炸物和飲料，而自己也帶了一點禮物送給她們，但聚會結束後，朋友說「那今天我們吃的餐點大家來分攤一下吧」，此時讓原PO心裡有點小震驚。原PO指出，雖然食物飲料也不過1000元不到，分攤下來可能幾百塊而已，但通常大部分的人邀請友人來家裡做客，理論上應該是東道主會熱情款待，更何況自己還帶禮物送給她們，為了這個事情，原PO跟另一半說「你的朋友為什麼會這麼瞎，邀請我們去做客，還跟我們收錢」，然而另一半卻賭氣，不准這樣說他的朋友，現在鬧得分房睡。不少網友看完說，「還沒聽過邀人做客的還要分攤餐費的，長見識了」、「真的是很小氣而且令人傻眼」、「有遇過一樣的狀況，也是很傻眼，作東的人還是主管」、「禮物都收了還要客人分擔小錢超失禮」、「我覺得事先講可以接受，但事後講就有點瞎」、「搬家邀人家來作客，沒看過跟客人收錢的」、「是真的很瞎」。不過大多數網友則認為，「覺得是價值觀問題，講話還是要注重聽者的心情」、「請好好跟先生溝通吧，當然也需要留意自己的措辭」、「我不可能和朋友收錢，但也不可能去説老公的朋友瞎」、「重點是夫妻之間鬧到分房睡，是哪裡出了問題」。（編輯：許智超）