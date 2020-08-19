🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 新奇

影／出遊遇三腳貓約「來就帶你走」　隔天她超驚喜！

文/寵毛網
calendar_today2020-08-19 22:00:00

▲網友陳小姐出遊時遇見一隻三腳浪貓向遊客討食，她承諾如果貓咪隔天來找她就帶牠走，沒想到隔日出現大驚喜！（圖／粉專等你下課Waiting for you授權提供）
▲網友陳小姐出遊時遇見一隻三腳浪貓向遊客討食，她承諾如果貓咪隔天來找她就帶牠走，沒想到隔日出現大驚喜！（圖／粉專等你下課Waiting for you授權提供）
「原來都市傳說是真的！」粉專「等你下課Waiting for you」老闆娘陳小姐日前到墾丁度假時，在民宿遇見一隻三腳虎斑浪貓看著遊客吃烤肉，一臉很久沒有好好吃飯的模樣讓陳小姐非常不捨，於是對貓咪說：「如果你明天早上來找我，我就帶你回家！」沒想到隔天她真的收到大驚喜！

▲陳小姐日前到墾丁出遊時，在民宿遇見三腳虎斑貓向遊客討食，她向貓咪承諾如果隔天來找她就帶牠走，沒想到隔日讓她直呼：「原來都市傳說是真的！」（圖／粉專等你下課Waiting
▲陳小姐日前到墾丁出遊時，在民宿遇見三腳虎斑貓向遊客討食，她向貓咪承諾如果隔天來找她就帶牠走，沒想到隔日讓她直呼：「原來都市傳說是真的！」（圖／粉專等你下課Waiting for you授權提供）
陳小姐表示當時這隻三腳浪貓在墾丁民宿院子看著遊客們烤肉，乖乖地在一旁等待好心人餵食，但民宿老闆為此感到相當困擾，陳小姐很快發現三腳貓相當親人，先端了一碗清水給牠，沒想到牠一飲而盡好像很久沒喝到乾淨的水，心生不捨於是摸摸牠說：「我明天早上要走喔，如果你明天早上來找我，我就帶你回家！」隔天一早陳小姐打開房門逛了一圈都沒見到牠的蹤影，正當她拖著行李走到車上時，突然聽見一聲「喵～」這才發現三腳貓早已在她的車下等候，還乖乖地趴在她面前，讓她頓時大驚：「原來都市傳說是真的！」

▲虎斑貓的左後腳疑似是被捕鼠器夾斷（圖／粉專等你下課Waiting
▲虎斑貓的左後腳疑似是被捕鼠器夾斷（圖／粉專等你下課Waiting for you授權提供）
▲令人訝異的是，貓咪似乎聽懂陳小姐的話，隔天一早就找到陳小姐與老闆的車，躲在車底下等著她們（圖／粉專等你下課Waiting
▲令人訝異的是，貓咪似乎聽懂陳小姐的話，隔天一早就找到陳小姐與老闆的車，躲在車底下等著她們（圖／粉專等你下課Waiting for you授權提供）
先來看看伽利略與陳小姐相遇的影片～

三腳貓就這麼被陳小姐撈上車開回台南的店，路上她還想不透貓咪怎麼知道停車場裡哪一輛車是她們的？後來老闆帶三腳貓去看醫生，獸醫師研判牠的左後腿應該是被捕鼠器夾斷，由於店裡也有養一隻下半身癱瘓的貓店長「咪嚕」以及別人在工廠撿到的二號店長橘貓「Turbo」，因此陳小姐與老闆已經很有照顧貓咪的經驗，便決定讓三腳貓成為第三隻店貓，還取了名字「伽利略（瘸利略 ）」，現在伽利略跟著哥哥Turbo一起擔任「花漾公關」，只要有人進門就要人撸牠，或是跑到客人大腿上睡覺，過著備受寵愛的日子，大家如果有機會去台南，不妨到店裡撸牠一下喔！（編輯：陳珮瑜）

▲伽利略擔任店貓短短一星期，就已經學會在門口等客人「撸牠」（圖／粉專等你下課Waiting
▲伽利略擔任店貓短短一星期，就已經學會在門口等客人「撸牠」（圖／粉專等你下課Waiting for you授權提供）
▲伽利略：歡迎大家來店裡撸我，本喵絕對會熱情招待喔！（圖／粉專等你下課Waiting
▲伽利略：歡迎大家來店裡撸我，本喵絕對會熱情招待喔！（圖／粉專等你下課Waiting for you授權提供）
 

關鍵字

虎斑貓 都市傳說 三腳貓 出遊 民宿

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

影／採檢發現確診個案　王惠美嗆：疫情破口誰來扛責？

影／採檢發現確診個案　王惠美嗆：疫情破口誰來扛責？

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

[PR]幸福，學來的。練習四種「愛的習慣」 受寵一輩子

幸福，學來的。練習四種「愛的習慣」 受寵一輩子

[PR]情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]打雷了！毛孩驚驚～做好訓練，讓喵汪對鞭炮、雷聲無感！

打雷了！毛孩驚驚～做好訓練，讓喵汪對鞭炮、雷聲無感！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽