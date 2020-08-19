影／出遊遇三腳貓約「來就帶你走」　隔天她超驚喜！

陳小姐表示當時這隻三腳浪貓在墾丁民宿院子看著遊客們烤肉，乖乖地在一旁等待好心人餵食，但民宿老闆為此感到相當困擾，陳小姐很快發現三腳貓相當親人，先端了一碗清水給牠，沒想到牠一飲而盡好像很久沒喝到乾淨的水，心生不捨於是摸摸牠說：「我明天早上要走喔，如果你明天早上來找我，我就帶你回家！」隔天一早陳小姐打開房門逛了一圈都沒見到牠的蹤影，正當她拖著行李走到車上時，突然聽見一聲「喵～」這才發現三腳貓早已在她的車下等候，還乖乖地趴在她面前，讓她頓時大驚：「原來都市傳說是真的！」
先來看看伽利略與陳小姐相遇的影片～
三腳貓就這麼被陳小姐撈上車開回台南的店，路上她還想不透貓咪怎麼知道停車場裡哪一輛車是她們的？後來老闆帶三腳貓去看醫生，獸醫師研判牠的左後腿應該是被捕鼠器夾斷，由於店裡也有養一隻下半身癱瘓的貓店長「咪嚕」以及別人在工廠撿到的二號店長橘貓「Turbo」，因此陳小姐與老闆已經很有照顧貓咪的經驗，便決定讓三腳貓成為第三隻店貓，還取了名字「伽利略（瘸利略 ）」，現在伽利略跟著哥哥Turbo一起擔任「花漾公關」，只要有人進門就要人撸牠，或是跑到客人大腿上睡覺，過著備受寵愛的日子，大家如果有機會去台南，不妨到店裡撸牠一下喔！（編輯：陳珮瑜）