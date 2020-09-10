選學區會影響人生？過來人揭「殘酷真相」：真的有差

昔有孟母三遷，為了給孩子更好的教育資源與環境，良禽也須「擇木而棲」。但有網友好奇詢問，學區主要只是影響小孩就讀的國中，為了搶進所謂的好學區父母擠破頭，這對孩子的未來人生真的有很大的影響嗎？問題引發熱議，許多人都認為「多少有差」，但是家庭因素和父母的身教影響也很大。
有網友在「Mobile01」討論區發文詢問，選學區會影響人生？好奇請教大家，「好學區對人生成就影響真的很大嗎？」
文章一出，引發熱議。許多網友都認為「真的有影響」，紛紛留言回覆說，「跟強的人在一起，好像真的有那麼一點，會強迫自己努力追上。久而久之也變厲害了」、「物以類聚，看到大家學習，自己也比較會跟著學習」、「至少沒有幫派在收小弟...沒有整條街的網咖，電動玩具店」、「學區挑單純不複雜的，的確可以讓小孩免於被不當因素影響，但也不用太堅持什麼明星學區」、「國中階段，同儕的影響力可能大於父母，又是人格發展滿重要的時期，近朱者赤不是沒有道理的」、「大部分人都覺得學區很重要，所以學區房價易漲難跌唷」、「好學校會出爛學生，壞學校也會出好學生沒錯，但比例上，好學校出好學生跟出爛學生的比例到底是哪個高呢？想一下應該就知道了」。
不過也有不少網友指出，「學習成就，各方面是相輔相成的，不是單一因素」、「學校老師的素質比較重要」、「我覺得家庭因素影響會比較大」、「孟母三遷，環境固然重要，身教家教更重要」。（編輯：倪浩軒）