選學區會影響人生？過來人揭「殘酷真相」：真的有差

昔有孟母三遷，為了給孩子更好的教育資源與環境，良禽也須「擇木而棲」。但有網友好奇詢問，學區主要只是影響小孩就讀的國中，為了搶進所謂的好學區父母擠破頭，這對孩子的未來人生真的有很大的影響嗎？問題引發熱議，許多人都認為「多少有差」，但是家庭因素和父母的身教影響也很大。





▲網友詢問選學區對人生有很大影響嗎？引發熱議。（圖／翻攝自《Mobile01》討論區）