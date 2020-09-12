熟客訂「200瓶紅茶」人間蒸發！老闆心碎　結局逼哭萬人

許多店家最怕遇到顧客惡意棄單，花了時間做好商品卻賣不出去，只好摸摸鼻子認賠！對此，就有一名飲料店老闆指出，有熟客向他預訂了200瓶紅茶，沒想到最後卻人間蒸發，讓他苦嘆不知道該如何是好，然而結局一曝光，反而逼哭上萬網友。





▲老闆與員工從早忙到晚，就會了準備200瓶紅茶。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

▲老闆一直聯絡不到熟客。（圖／翻攝爆怨公社臉書）