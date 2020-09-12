熟客訂「200瓶紅茶」人間蒸發！老闆心碎　結局逼哭萬人

許多店家最怕遇到顧客惡意棄單，花了時間做好商品卻賣不出去，只好摸摸鼻子認賠！對此，就有一名飲料店老闆指出，有熟客向他預訂了200瓶紅茶，沒想到最後卻人間蒸發，讓他苦嘆不知道該如何是好，然而結局一曝光，反而逼哭上萬網友。
一名老闆於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示本身是一名飲料店老闆，有一位住在附近的先生從開幕後就經常來光顧，已經是飲料店的熟客。而這名男子先前就向自己訂了200瓶紅茶，且約定晚上會來付錢，由於對方是熟客，所以老闆接下訂單後也沒有先收訂金。
等到要取貨的當天，老闆和員工一大早就開始製作這筆訂單，甚至一路忙到晚上七點才告一段落。原PO透露，完成訂單後，總公司也派司機過來，幫忙載這200瓶飲料準備前往客人指定的地方。
但沒想到，老闆從晚上七點一直聯絡熟客到晚上九點五十分，這名熟客還是沒有出現，這樣的情況就讓他崩潰直呼「我真的很失落也很氣我自己為什麼要在生意上感情用事，我討厭我自己相信人性本善，常常替做錯事情的人找理由找藉口，一定是因為什麼所以他才這樣！」
暖心的是，事後附近的店家和老闆的朋友都出手相助，甚至有店家直接在外送群組裡面發起拯救活動，「真的感受到人間處處有溫暖，這樣子仗義相挺真的讓我很感動，我在此想感謝陌生人們，謝謝你們一組10瓶，一個人一組兩組的帶走減輕我的失落，我真的非常感謝，千言萬語無法言喻，只能請你們收下我的鞠躬及感謝。」
原PO也提到，最讓他感動的是，自己去詢問店家有沒有人需要的過程中，許多商家直接在現場發起幫助我們的舉動，現場的客人還開始踴躍幫忙，「當下的我真的好感動，我真的很謝謝你們，我也在事後一桌一桌的去鞠躬道謝，有個年輕人拍了我的肩膀說：『每個人都會遇到有困難的時候，加油！』」最後他也再度感謝每個人，更直呼「我相信人間到處有溫暖也相信人性始終是善良的」。
貼文一曝光後，也吸引超過萬人按讚，不少網友也紛紛留言，「看完，我也差點哭了出來，加油」、「辛苦了辛苦了」、「看著看著我也感動得想流淚」、「雖然這樣的經歷很不幸，但騫翁失馬，焉知非福，幸運的是老闆還是能感受到人間有情」。（編輯：陳雅雲）