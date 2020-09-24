年輕女不喝水！嘴裡「10幾顆發黑蛀牙」　醫曝超慘痛代價

台灣目前蛀牙的機率高達9成，你也是那其中之一嗎？牙醫師趙國翔在節目《醫師好辣》分享一名年輕女性，因為不喝水，只喝手搖飲，結果蛀牙竟高達10幾顆，問診後也發現原因，經過治療後更花了「20幾萬元」才治療好，付出慘痛代價。

牙醫師趙國翔在節目《醫師好辣》中分享，曾遇過一位年輕女病患，年僅25歲，不僅不喝水，每天都還只喝手搖飲，也不太愛看牙醫，一檢查才發現全口蛀牙已經高達10幾顆，每個牙齒都黑黑的，經問診後發現，他長期服用安眠藥跟抗憂鬱症的藥，藥會影響口水的分泌，分泌量會減少，這種人又會更特別容易蛀牙。

▲牙醫師趙國翔。（圖／翻攝自節目《醫師好辣》youtube頻道）

趙國翔也分享，雖然有些人很認真刷牙，也不太吃甜食，但還是很容易蛀牙，和「體質遺傳」有關，也發現這其實和「口腔環境」有關係，蛀牙致病菌大部分都是「葡萄球菌」和「鏈球菌」，那這樣子的細菌在嘴巴裡特別容易滋生的人，就會特別容易蛀牙，有些人則是口水分泌較少；還有「飲食習慣」，因為現代人大多三餐不正常，還有胃食道逆流的問題，那麼胃酸逆流到口腔裡面，口腔呈現酸性，也易造成蛀牙，而不喝水只喝手搖也是一個因素。



▲牙醫師趙國翔。（圖／翻攝自節目《醫師好辣》youtube頻道） 「清潔方式」也是重點，他提到因為後牙臼齒容易藏死角，又加上卡到臉頰肌肉，容易被忽略沒刷乾淨，所以在選牙刷時要記得選「刷頭較小」的，才能深入清潔；而最重要的其實是口水，因為口水裡有礦物質，因為在形成蛀牙時，口腔的PH值在降低，當PH值降到5.5以下時，珐瑯質就會「去礦物質化」，形成一個凹洞，使細菌、牙菌斑附著在上面，造成蛀牙，此時口水的分泌就很重要了，使礦物質再附著上去形成「再礦化」的重要作用後，珐瑯質會重新再生成，若一旦超過這個時間點，蛀牙就真的形成了。

他最後也提供幾個檢測方式，要知道自己口水夠不夠，可以拿一根鐵製的湯匙，用湯匙背面一個圓弧形的地方，把舌頭伸出來滑過去，因為舌頭上有舌苔，若口水分泌量不夠的人，會發現滑過去會有阻力；若是口水分泌量足夠的人，是很輕鬆就能帶過去的。或是有另一種方式為諮詢專業牙醫師，在洗牙張開嘴巴時，口腔裡的唾液腺的開口很明顯，「下顎門牙內側」有唾液腺小開口，及「上顎大臼齒外側」，若沒噴出口水，那就是口水分泌減少。（編輯：郭佩蓉）



