中秋烤肉用電烤盤超方便？網抖出「2缺陷」：整個更麻煩

中秋節到來，其中烤肉更是不可或缺的應景活動之一，家家戶戶也開始準備烤肉食材及用具，一同與親朋好友烤肉度過佳節。不過，就有網友指出，本來打算今年中秋烤肉要改用「電烤盤」來代替以木炭生火烤肉的方式，但他思考之後卻立馬點出缺點，對此，也引來許多網友分享想法。
原PO於PTT八卦板上發文，表示最近時常看到電烤盤的廣告，而是他就打算在今年的中秋節使用電烤盤來烤肉，「畢竟我也沒什麼朋友，這種大小就夠了，而且插電的不用升火，倒也方便省時」。
不過，他卻突然驚覺，使用電烤盤烤起來就沒有中秋節一定會有的炭味，「也沒有懸空的烤網，那到底和平底鍋煎肉有什麼差別？900都能買電磁爐了，我直接把平底鍋架在電磁爐上不是一樣？平底鍋還比較好洗勒」。
貼文一曝光後，也引來不少網友討論，其中就有點出使用電烤盤烤肉「煙會過大且無法排煙」的問題，「煙超大不要想開冷氣烤」、「而且有人講到沒辦法排煙也是問題，有朋友還為了在室內買小型的抽油煙機，整個超麻煩的」、「買了後悔我家只用過一次」、「在小套房用超臭的」。
另外，也有過來人點名「沒有烤肉感覺」也是問題，「沒有炭大概還要再燻過一次才會有烤肉味」、「就煎肉呀，沒碳香味真的都難吃！用這種煎肉乾脆扔烤箱」、「沒有燒碳沾黏的碳味難吃」、「煎肉還真的比較好吃，非常後悔買這種」。
不過亦有網友指出，電烤盤方便且好收納，且不必依靠木炭生火來烤肉，認為仍是相當不錯的工具，「單人用還不錯啦，要收也方便多了」、「室內吹冷氣烤肉好用，但很耗電」、「好用啊！不用處理木炭」。（編輯：陳雅雲）