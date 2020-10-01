中秋烤肉用電烤盤超方便？網抖出「2缺陷」：整個更麻煩

中秋節到來，其中烤肉更是不可或缺的應景活動之一，家家戶戶也開始準備烤肉食材及用具，一同與親朋好友烤肉度過佳節。不過，就有網友指出，本來打算今年中秋烤肉要改用「電烤盤」來代替以木炭生火烤肉的方式，但他思考之後卻立馬點出缺點，對此，也引來許多網友分享想法。

▲原PO認為，用電烤盤當作中秋烤肉的工具，相當沒有烤肉的感覺。（圖／翻攝PTT）