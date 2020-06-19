監察院糾正空軍幻象失事報告　監委恐洩漏軍事機密

空軍一架編號2040的幻象戰機在2017年11月7日實施夜間訓練時墜海失事，監察院昨（18）日通過監委包宗和、李月德、方萬富提案，糾正空軍司令部，認為空軍實施夜間訓練課目時違反規定，且部隊航醫未呈報殉職飛官何子雨狀況，均核有違失。但是監院的糾正報告恐怕也意外洩漏空軍幻象機飛行員人數的軍事機密。
監察院昨日發布新聞稿指出，空軍實施該夜間訓練課目時，違反「空軍部隊飛行訓練規定彙編」規定；何子雨在2016年5月起因右膝十字韌帶受傷停飛約8個月，到失事時仍未完成相關訓練，空軍二聯隊航醫未呈報何子雨「飛行訓練超出個人技術或體力負荷」狀況，導致部隊未能適切輔導，違反國軍航空醫務教範規定。
監委還指出，國軍航空醫學教範05075原規定BMI大於28者不符空勤體格標準，惟2015年修訂時，考量新一代戰機較重視重量訓練，以BMI無法清楚顯示飛行員之肌力強度，改以量測體脂肪率替代，故新頒行之「國軍航空醫學教範」06033規定量測體脂肪率為肥胖者(男性大於25%)不及格，卻又同時附註超過者部隊航醫必須追蹤，與所稱「不及格」前後矛盾，以空軍第二聯隊為例，106年度(2017年)95名空勤體格檢查表中，有32名(33.7%)空勤人員體脂肪率超過25%，允宜檢討。
值得注意的是，監院報告首度將空軍單一聯隊飛官人數曝光，軍方人士表示，飛行員培訓困難，是國家重要資產，基於保密原則，過去未曾詳細公布各聯隊飛行員人數，監察院新聞稿是首度將單一聯隊飛行員人數曝光。「軍情與航空網站」總編施孝瑋表示，飛行員編制數、差勤管制等過去在各聯隊都被視為機密，不得公開，這次恐怕監委是真的洩漏軍事機密。
1990年代空軍採購60架幻象2000戰機，迄今已失事5架，施孝瑋指出，戰機與飛行員比率不可能1:1，飛行員人數一定比飛機數量多，三個聯隊的聯隊長、副聯、參謀長，政戰督察主任、作戰組首席，督察首席和飛安官等，具飛行資格飛官比以前一個作戰大隊人數還多，監委公布飛行員95人的數量是合理的。