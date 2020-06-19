監察院糾正空軍幻象失事報告　監委恐洩漏軍事機密

空軍一架編號2040的幻象戰機在2017年11月7日實施夜間訓練時墜海失事，

監委包宗和、李月德、方萬富提案，

空軍實施夜間訓練課目時違反規定，且部隊航醫未呈報殉職飛官何子雨狀況，均核有違失。但是監院的糾正報告恐怕也

監察院昨日發布新聞稿指出，空軍實施該夜間訓練課目時，違反「空軍部隊飛行訓練規定彙編」規定；何子雨在2016年5月起因右膝十字韌帶受傷停飛約8個月，到失事時仍未完成相關訓練，空軍二聯隊航醫未呈報何子雨「飛行訓練超出個人技術或體力負荷」狀況，導致部隊未能適切輔導，違反國軍航空醫務教範規定。

監察院昨（18）日通過糾正空軍司令部，認為意外洩漏空軍幻象機飛行員人數的軍事機密。監委還指出，國軍航空醫學教範05075原規定BMI大於28者不符空勤體格標準，惟2015年修訂時，考量新一代戰機較重視重量訓練，以BMI無法清楚顯示飛行員之肌力強度，改以量測體脂肪率替代，故新頒行之「國軍航空醫學教範」06033規定量測體脂肪率為肥胖者(男性大於25%)不及格，卻又同時附註超過者部隊航醫必須追蹤，與所稱「不及格」前後矛盾，以空軍第二聯隊為例，106年度(2017年)95名空勤體格檢查表中，有32名(33.7%)空勤人員體脂肪率超過25%，允宜檢討。值得注意的是，監院報告首度將空軍單一聯隊飛官人數曝光，軍方人士表示，飛行員培訓困難，是國家重要資產，基於保密原則，過去未曾詳細公布各聯隊飛行員人數，監察院新聞稿是首度將單一聯隊飛行員人數曝光。「軍情與航空網站」總編施孝瑋表示，飛行員編制數、差勤管制等過去在各聯隊都被視為機密，不得公開，這次恐怕監委是真的洩漏軍事機密。1990年代空軍採購60架幻象2000戰機，迄今已失事5架，施孝瑋指出，戰機與飛行員比率不可能1:1，飛行員人數一定比飛機數量多，三個聯隊的聯隊長、副聯、參謀長，政戰督察主任、作戰組首席，督察首席和飛安官等，具飛行資格飛官比以前一個作戰大隊人數還多，監委公布飛行員95人的數量是合理的。