綠全代會2／綠色友誼少主何志偉　常委選舉再戰海派？

▲民進黨前立委薛凌。（圖／薛凌臉書）

綠色友誼相較往年的低調，今年動作頻頻，更由陽信董娘薛凌親自出征北市黨部主委選舉，但卻因與海國會間的惡鬥，兩敗俱傷；這次中央黨務改選，綠色友誼派出少主何志偉披掛，培養接班人的意味濃厚，隨著海國分家及湧言會的成立，兩路人馬再度狹路相逢，又將擦出什麼樣的火花？而何志偉當選中常委與否，也意味著綠色友誼能否在綠營權力核心存續。說起綠色友誼少主何志偉，不得不從他的母親薛凌及繼父陳勝宏說起。何志偉對一般民眾來說，是標準的政二代；他的母親薛凌曾擔任過三屆立法委員，在丈夫胰臟癌病逝後的第7年，改嫁給民進黨中常委、陽信銀行董事長陳勝宏；在美國長大的何志偉，2006年時為了服兵役回到台灣，而當兵，也成了何志偉動念從政的重要轉捩點。何志偉表示，他在20多歲時回到台灣服役、放棄美國國籍，2007年入伍，抽到了許多男人最抗拒的頭獎——馬祖；就這樣何志偉背著簡單的行囊去到馬祖，吹了一年的海風，在那段期間，何志偉認真的思考了他的身份、他的故鄉，以及他能為他的故鄉做些什麼，從美國回來一句台語都不會說的他，也靠著羅馬拼音，一個字、一個字的學習，就為了更貼近他的故鄉「台灣」，兵役結束後何志偉便開始他的政治之路。不過，他的政治之路，不同於其他政二代靠著爸媽的關係直接空降，反倒是從基層開始做起。何志偉當過助理、民進黨青年部的幹部，慢慢地與地方熟悉，直到2010年才正式投入公職選舉。陳勝宏與薛凌的幕僚指出，何志偉曾擔任過歷任2屆台北市議員、兩屆中常委，當立委也已經第二屆了，陳勝宏跟薛凌在歷經近年的選舉後，認為年輕選民意識抬頭，黨內也開始逐漸年輕化，顯然「年輕人的世代已經來臨」，所以打算交棒；何志偉在上一次擔任中常委時，身份還是還是台北市議員，現在當了立委，除了份量不同外，也比過去更加成熟，為了將來何志偉能夠獨當一面，才會希望透過這次的黨職選舉讓他有更多磨練的機會。不過綠色友誼在民進黨派系中算是相對弱勢的小派系，碰上來勢洶洶的湧言會，在這次競爭激烈的黨職改選中，綠色友誼是否真有實力維持一席中常委？綠色友誼內部人士指出，從以前到現在綠色友誼都很清楚明白自己的實力，現在的目標就是維持一席中常委，不會想去跟別人爭，目前情況也算樂觀，維持一席應該沒有太大問題。但說到台北市黨部主委選舉、及當時海國會之間的恩恩怨怨，綠色友誼仍舊是滿腹委屈，據內部人士指出，選舉時綠色友誼一直處於挨打的狀態，但薛凌與陳勝宏堅持要團隊「打不還手、罵不還口」，未料抹黑打擊的手段卻越來越強烈，最後不只薛凌，就連何志偉以及當初出來調停的民進黨組織部主任李慶鋒、時任黨主席卓榮泰都一併被拖下水批鬥，甚至有團隊的成員被黑衣人跟監，薛凌為此痛罵：「要來衝著我來，但不要對我的團隊上下其手！」雖然現在海國會已經分家、海派也進一步成立的湧言會，但也因為台北市黨部選舉過去這段「黑歷史」，不少人認為，湧言會與綠色友誼之間的戰爭很可能會延續到7月的中央黨職改選；據悉，在台北市黨部選舉的事件發生後，海派及綠色友誼內部曾有過接觸，當時海派就曾向綠色友誼表態，在台北市黨部這件事情海派從未介入、插手，與黃承國系統切割。綠色友誼知情人士也透露，派系想要擴張是必然的，不過中央黨職改選投票是全國性的，目前看來，綠色友誼和湧言會的票源並沒有重複，自然也就沒有相互拉扯的問題，先前綠色友誼雖與過去的海國會有過競爭，但民進黨的傳統就是「黨內沒有敵人」，競爭階段結束後衝突就會結束、團結對外，綠色友誼現在跟湧言會關係也算友好，並沒有特別打對台的情況，一切都是外界多慮了。

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