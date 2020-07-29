8月開放外籍人士來台就醫　孫大千狂轟：犧牲台灣人健康

新冠肺炎在國際間疫情依然相當嚴峻，指揮中心28日宣布國內新增5例境外移入確診，累計本月已有20例境外移入。然而日前中央疫情指揮中心卻表示，將從8月1日起開放外籍人士「有條件」來台就醫，除引發不少醫護人員反彈外，國民黨籍前立委孫大千也怒轟：「民進黨政府是腦袋有問題嗎？」
中央疫情指揮中心於22日時指出，「展現台灣優質醫療及貢獻，並為延續『Taiwan can help, and Taiwan is helping!』的精神，自今年8月1日起，除健康檢查、美容醫學等非急迫性醫療需求外，國際醫療病患可透過醫療機構檢具相關資料、文件提出來台就醫申請，衛福部將依醫療必要性、療程延續性及風險性等原則進行審查，協助海外人士來台接受醫療服務」，智輝中心也強調會「針對申請入台就醫者，會規劃完善防疫管理措施，降低外來人士入境後發生社區及醫院內感染的風險，持續為國人健康安全把關」。
針對這項決策，前立委孫大千忍不住痛批，「民進黨政府是腦袋有問題嗎？上次投入了數千萬片的口罩，贈送給國外的友邦政府，害得國內的民眾只能夠苦哈哈的排隊去購買每14天配給9片的口罩， 還要學習如何用電鍋蒸口罩。最後外宣效果極為有限，變成了一種自嗨自爽的行為，根本就是肉包子打狗，有去無回」。
孫大千也質疑，「現在政府為了要推動階段性的台獨，又不惜犧牲台灣人民的健康安全，規劃開放外籍人士來台就醫。原本不是才告訴國內民眾，為了保全有限的醫療資源和實力，所以不推動全民普篩，那麼，一旦開放外籍人士來台就醫，難道就不會耗費現有的醫療能量嗎？更重要的是，如果一旦形成防疫破口，是否會造成醫院的群聚感染，最終導致台灣的全面淪陷呢？」（編輯：潘毅）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。