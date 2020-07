8月開放外籍人士來台就醫　孫大千狂轟：犧牲台灣人健康

▲孫大千發文痛批「開放外籍人士來台就醫」的決策。(圖/翻攝臉書)

新冠肺炎在國際間疫情依然相當嚴峻,指揮中心28日宣布國內新增5例境外移入確診,累計本月已有20例境外移入。然而日前中央疫情指揮中心卻表示,將從8月1日起開放外籍人士「有條件」來台就醫,除引發不少醫護人員反彈外,國民黨籍前立委孫大千也怒轟:「民進黨政府是腦袋有問題嗎?」中央疫情指揮中心於22日時指出,「展現台灣優質醫療及貢獻,並為延續『Taiwan can help, and Taiwan is helping!』的精神,自今年8月1日起,除健康檢查、美容醫學等非急迫性醫療需求外,國際醫療病患可透過醫療機構檢具相關資料、文件提出來台就醫申請,衛福部將依醫療必要性、療程延續性及風險性等原則進行審查,協助海外人士來台接受醫療服務」,智輝中心也強調會「針對申請入台就醫者,會規劃完善防疫管理措施,降低外來人士入境後發生社區及醫院內感染的風險,持續為國人健康安全把關」。針對這項決策,前立委孫大千忍不住痛批,「民進黨政府是腦袋有問題嗎?上次投入了數千萬片的口罩,贈送給國外的友邦政府,害得國內的民眾只能夠苦哈哈的排隊去購買每14天配給9片的口罩, 還要學習如何用電鍋蒸口罩。最後外宣效果極為有限,變成了一種自嗨自爽的行為,根本就是肉包子打狗,有去無回」。孫大千也質疑,「現在政府為了要推動階段性的台獨,又不惜犧牲台灣人民的健康安全,規劃開放外籍人士來台就醫。原本不是才告訴國內民眾,為了保全有限的醫療資源和實力,所以不推動全民普篩,那麼,一旦開放外籍人士來台就醫,難道就不會耗費現有的醫療能量嗎?更重要的是,如果一旦形成防疫破口,是否會造成醫院的群聚感染,最終導致台灣的全面淪陷呢?」(編輯:潘毅)※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。