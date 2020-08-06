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巷仔內／徐永明退黨　卻扯出「國昌派」與「親綠派」紛爭

記者丁上程/特稿
calendar_today2020-08-06 09:00:00

▲時代力量前黨主席徐永明，在宣布退出時代力量不久後，時代力量僅存的兩席台北市議員林穎夢及黃郁芬，也共同發表聲明宣布退黨。（圖／記者葉政勳、陳明安攝）
▲時代力量前黨主席徐永明，在宣布退出時代力量不久後，時代力量僅存的兩席台北市議員林穎夢及黃郁芬，也共同發表聲明宣布退黨。（圖／記者葉政勳、陳明安攝）
時代力量前黨主席徐永明，因為涉及立委貪污案遭到檢方調查。雖然事後檢方諭令80萬交保候傳，不過仍免不了時代力量紀律委員會調查。而徐永明則提前出招，索性提前向黨中央遞交退黨申請書，連紀律委員會也不去了，名義上為了「黨的團結」，實則為了其背後的「國昌派」斷尾求生。就在徐永明退黨後不久，時代力量在台北市僅剩的兩席議員林穎孟及黃郁芬，也共同發表退黨聲明。兩人表示原因在於黨內放話文化積習已久，也硬是將時代力量黨內「國昌派」與「親綠派」的紛爭端上檯面。

▲時代力量台北市議員黃郁芬及林穎孟，兩人一同宣布退出時代力量。（圖／記者陳明安攝,2020.8.5）
▲時代力量台北市議員黃郁芬及林穎孟，兩人一同宣布退出時代力量。（圖／記者陳明安攝,2020.8.5）
林穎孟與黃郁芬出面說明時，直言壓倒駱駝的最後一根稻草，在於黨內人士頻頻放話，直指兩人是決策委員中洩漏消息的人。林穎孟更直言，「徐永明對外表示他是無辜的，黨內五名決策委員就在徐交保時，到台北地院門口送可樂加油打氣；那我在對外強調放消息的人不是我的時候，又有誰支持我呢？」黃郁芬也表示，近年來在決策圈內，「一但提出與既有決定不太依樣的意見，就會遭到同黨人士『非常令人難過』的指責。」黃郁芬更強調，在徐永明涉貪風波中，她在臉書上具名具體提出的質疑，不僅沒被黨中央接受，更遭到黨內人士批評「你這樣會讓大家討厭你」。

林穎孟與黃郁芬也共同指出了時代力量黨內，現在最大的問題就是：只要不是「自己人」，就根本連聽都不會聽你在說什麼。而兩人沒有明說的，就是黨內「國昌派」與「親綠派」的長期紛爭。

國昌派與親綠派的紛爭，可以回歸到時代力量創黨時說起。當時參與創黨的成員，就有所謂支持黃國昌與偏綠派，不過當時有共同目標且還並未產生矛盾，所以黨內氣氛還算團結。而首次衝突爆發點，則是在2019年期間，適逢蔡英文出訪私菸案發生期間，時任時代力量立法院黨團總召的黃國昌，頻頻針對私菸案進行相關爆料，導致時代力量黨內針對2020總統提名人選，究竟是要支持蔡英文，還是提出時代力量的候選人，國昌派與親綠派發生激烈爭執。黃國昌當時更在媒體上放話，表示「若是黨內有小綠存在，『我會義無反顧地離開』」。

▲時任時代力量立委林昶佐及洪慈庸，都在2019年相繼宣布退出時代力量。（圖／NOWnews資料照片）
▲時任時代力量立委林昶佐及洪慈庸，都在2019年相繼宣布退出時代力量。（圖／NOWnews資料照片）
此番言論一出不到兩個月，不只親綠派的林昶佐及洪慈庸大動作在媒體鏡頭前退黨，台北市議員林亮君、立委參選人陳雨凡、決策委員蕭新晟、林世煜、林郁容等人，也都相繼宣布退黨，可以說是「親綠派」與「國昌派」相爭後，而產生的退黨潮，也讓國昌派的勢力逐漸增長，甚至進一步把持黨中央決策圈。而留下的人除了「國昌派」外，也有不少黨內人士是單純不滿國昌派挾勢掌權，不過也被國昌派以「非我族類」為緣由打為「親綠派」，竭盡所能邊緣化甚至排除在決策圈之外。

▲IMG_2834.jpg
▲時代力量前主席黃國昌，遭到直指是時代力量黨內最大派系龍頭。（圖／NOWnews資料照片）
而時至今日，不難體會出林穎孟與黃郁芬兩人的心情。當初抱著青年參政、政治革新等理念加入時代力量，甚至努力成為地方民意代表，為時代力量開疆闢土，沒想到最後因為黨內路線紛爭，成為遭到排擠的異己。兩人退黨已經成為事實，但回過頭來看看時代力量，黨內若是再抱著「非我族類，全為異己」的心態處理相關黨務與決策，絕對還會再遭遇下一波的出走潮。而時代力量究竟還有沒有那個底氣，扛著泡沫化的風險面對黨員出走？也在在考驗著黨內是否真的有改革的決心。

關鍵字

退黨潮 黃郁芬 徐永明 林穎孟 時代力量

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