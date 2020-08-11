致詞口誤惹議　阿薩爾坦言：發音失誤、但無意冒犯

阿薩爾9日傍晚搭乘專機抵達台灣松山機場，他是1979年台美斷交以來，訪台層級最高、也是6年來首位訪台的美國內閣官員。根據行程規劃，10日上午與總統蔡英文會面，下午則赴中央流行疫情指揮中心簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，11日會見外交部長吳釗燮，並到台灣大學公共衛生學院公開演講；12日則會在前往台北賓館弔唁前總統李登輝後，便搭乘專機返美。
不過就在昨日與蔡英文會面時，阿薩爾於致詞一開始疑似將蔡英文稱呼為「President Xi（習總統）」引發各界熱議，阿薩爾今在接受媒體專訪時坦承，當時他提到蔡總統5次，其中1次意外發音失誤，不過他很確定蔡英文並沒有感到被冒犯，而他當然也無意冒犯。
另外，根據中央社報導，阿薩爾在專訪中表示，來台訪問期間他感覺很開心，而此時美國站出來，讓各界認識到無論在安全、經濟，或衛生保健等議題，美國是台灣的夥伴，美台友誼立基於民主、透明、開放等共享價值，且他也很珍視與衛生福利部長陳時中超過3年的關係，他個人的訪問對雙邊交流極有助益。
阿薩爾也認為，他來台成功傳達美台共享民主、開放、透明等價值，且就開放透明而言，台灣是公衛保健體系典範，他也覺得「WHO世界衛生組織」應善用台灣的經驗，並確保學習、理解相關典範作為，進而與各國分享。