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致詞口誤惹議　阿薩爾坦言：發音失誤、但無意冒犯

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-08-11 21:52:17update2020-08-11 21:58:19

▲美國衛生部長阿薩爾10日與總統蔡英文會面時致詞口誤，對此他今（11）日接受媒體專訪時坦承發音失誤，但無意冒犯蔡總統。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲美國衛生部長阿薩爾10日與總統蔡英文會面時致詞口誤，對此他今（11）日接受媒體專訪時坦承發音失誤，但無意冒犯蔡總統。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）來台進行為期4天的訪問，昨日與總統蔡英文會面時因「誤稱」總統姓氏引發社會熱議，對此，阿薩爾在今（11）日接受媒體專訪時表示，當時是「意外發音失誤」，但他很確定蔡總統並未感到被冒犯，而他當然也無意冒犯。

阿薩爾9日傍晚搭乘專機抵達台灣松山機場，他是1979年台美斷交以來，訪台層級最高、也是6年來首位訪台的美國內閣官員。根據行程規劃，10日上午與總統蔡英文會面，下午則赴中央流行疫情指揮中心簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，11日會見外交部長吳釗燮，並到台灣大學公共衛生學院公開演講；12日則會在前往台北賓館弔唁前總統李登輝後，便搭乘專機返美。

不過就在昨日與蔡英文會面時，阿薩爾於致詞一開始疑似將蔡英文稱呼為「President Xi（習總統）」引發各界熱議，阿薩爾今在接受媒體專訪時坦承，當時他提到蔡總統5次，其中1次意外發音失誤，不過他很確定蔡英文並沒有感到被冒犯，而他當然也無意冒犯。

另外，根據中央社報導，阿薩爾在專訪中表示，來台訪問期間他感覺很開心，而此時美國站出來，讓各界認識到無論在安全、經濟，或衛生保健等議題，美國是台灣的夥伴，美台友誼立基於民主、透明、開放等共享價值，且他也很珍視與衛生福利部長陳時中超過3年的關係，他個人的訪問對雙邊交流極有助益。

阿薩爾也認為，他來台成功傳達美台共享民主、開放、透明等價值，且就開放透明而言，台灣是公衛保健體系典範，他也覺得「WHO世界衛生組織」應善用台灣的經驗，並確保學習、理解相關典範作為，進而與各國分享。

 

關鍵字

阿薩爾 蔡英文 台美關係 吳釗燮 陳時中

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