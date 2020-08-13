專訪／再戰高雄如奇幻旅程　陳其邁：責任比2018年更重

陳其邁接受專訪的這一天，米拉克颱風掃過台灣海峽，風雨籠罩高雄港都。然而，陳其邁並未取消預定的車隊掃街行程，仍然套著透明雨衣，站在吉普車上，沿著大街小巷，向高雄選民拜票。有熱情民眾衝向前去，要跟他合照、握手，他都來者不拒，彎下腰來和民眾互動。
二度挑戰高雄市長寶座的陳其邁，身段變得更柔軟了，不僅強調「暖男」形象，拜票時也常90度彎腰鞠躬。陳其邁表示，他是個內向、不太會表達自己感情的人，這次投入市長補選，目的是想讓故鄉更好，「也許表達自己內心想法的方式，就是更謙虛、更謙卑，讓人民能夠信賴你」。
「其實也沒人教我」，陳其邁透露，沒有人提醒他放下身段、變得更親和才會有選票，「我就很自然，發自內心，拜託大家給我機會」。
兩度參選高雄市長，心境大不同，陳其邁說，回到故鄉參選，是非常開心的一件事情，不過，責任比2018年來得更重。因為國際政經情勢在肺炎疫情之後有很大的結構性變化，他對於回到故鄉服務的感情更為急切、強烈。當時，行政院長蘇貞昌徵詢他的參選意願，他毫不猶豫答應，「作為高雄子弟，我責無旁貸、全力以赴」。
「我常開玩笑說，回來選，像是一個奇幻旅程」。陳其邁一直深刻記得2018年敗選的那個晚上，甚至有時候，還會想起那一天在台上講的話、台下的反應，「世界好像停留在那個時刻」。
但陳其邁的腳步並未真的停留在那一天，後來他出任行政院副院長，開始處理各種繁瑣複雜的國家大事。陳其邁坦言，其實不太有時間去想接下來的規劃，一直到6月6日罷韓真的通過，他還在想「假如（肺炎）疫情沒有穩定，我大概也不會回來選」。
敗選、入閣，如今再戰高雄市長，過程太多轉折變化。陳其邁說，他其實並不相信冥冥之中命運自有安排這一套，他認為，政治是一種志業，必須全力以赴。
為了檢討當初敗選的原因，陳其邁列了一張密密麻麻的清單，大概20幾項，就貼在他的電腦上。這樣還不夠，他的助理還寫了千言書，幫他條列出各種敗選原因，他在行政院副院長的任內，就一項一項改正過來。
有人認為，陳其邁是「政策控」，當初輸給韓國瑜喊的「發大財」口號。對於喊口號這件事，陳其邁自嘲表示「真的比較不行」、「比較笨一點」，他是務實主義者，叫他喊口號，真的比較難為情，也會喊不太出來。不過，用更貼近民眾的語言，讓大家了解政策內容，這兩年，他自認已經進步很多。
一談起政策、產業規劃雙眼就炯炯有神的陳其邁說，政治人物「英雄比氣長」，要接受檢驗，而不是大起大落，「口號泡沫之後，其實也會下來很快」。
儘管現在的陳其邁還是那個「政策控」、「資料控」，對於喊口號還是難為情，但在經過敗選檢討、入閣磨練之後，他已經進化成「陳其邁2.0」，希望高雄選民再給他一次機會，帶領高雄往前衝。陳其邁究竟是否能一雪前恥？本週六結果即將揭曉。