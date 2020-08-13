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專訪／批李眉蓁對重大議題生疏　陳其邁：江啟臣要負責

記者鄭宏斌、鄭婷襄／高雄報導
calendar_today2020-08-13 08:10:02update2020-08-13 08:26:39

▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁接受《NOWnews今日新聞》專訪，他質疑國民黨對手李眉蓁對重大議題生疏，提名李的國民黨主席江啟臣要負責。（圖／記者林柏年攝）
▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁接受《NOWnews今日新聞》專訪，他質疑國民黨對手李眉蓁對重大議題生疏，提名李的國民黨主席江啟臣要負責。（圖／記者林柏年攝）
高雄市長補選進入倒數階段，藍綠交鋒。民進黨高雄市長補選候選人陳其邁在接受《NOWnews今日新聞》專訪時，質疑國民黨對手李眉蓁對重大議題生疏，政策也不接地氣。陳其邁更點名國民黨主席江啟臣，應該要為提名李眉蓁負起責任。

李眉蓁自參選以來，爆發不少爭議。陳其邁認為，前市長韓國瑜比較聰明，提出一些像南海挖石油的想法，反正先抓到選民的注意，之後再轉。但國民黨這次提名的李眉蓁對於政策生疏，不僅政策不接地氣，可行性也面臨挑戰。

陳其邁說，李眉蓁也許在政策準備上比較匆忙，對整個國際政經情況也不是那麼清楚。例如她說要申請世大運跟亞運，連申請時間都搞錯，不到一天就被抓包，而海水沖馬桶或蘭姆酒產業「比較有點跳tone」。

「硬把她（李眉蓁）推出來，應該是提名她的人要負責。」陳其邁指出，高雄已經折騰、空轉兩年，其他五都有很多招商成績、跟國際接軌，但高雄很多重大建設卻停擺，他替高雄非常著急，國民黨竟然提名一個對於政策非常生疏的李眉蓁，「國民黨江主席應該要負起責任。」

▲國民黨主席江啟臣29日在中常會上公開呼籲蔡英文總統「回到中華民國」，不要淪為美中對撞下的棄子。(
▲國民黨主席江啟臣遭到陳其邁點名，應為提名李眉蓁而負責。( 圖 / 記者陳弘志攝 )
陳其邁表示，江啟臣應該要了解，為什麼很多「知識藍」覺得他們在這場選舉好像是被遺棄的一群，至少要有一個理由讓他們投給國民黨。很多知識藍也認為經濟是國民黨的強項，可是，國民黨提名的候選人顯然對重大議題非常生疏。

談起兩年前敗給了韓國瑜，陳其邁認為，要尊重市民的選擇，任何政治人物在民意之前都要謙卑。韓國瑜被罷免，把權力收回來的，也是市民。

陳其邁批評，韓國瑜宣布參選總統，辜負了高雄市民對他的期待。從那段時間開始，市民找不到市長。很多重大建設就此停擺，招商引資的成績也銳減，有人會說韓國瑜做到「路平水溝通」，但這是基本功，一個市長不是只做這些事情，「找一個好的工務局局長，就可以做這些事」。

「現在大家冷靜想一想，怎麼會做一個摩天輪就有一個愛情產業鏈？」陳其邁直指韓國瑜當初的許多政策是不可行，他說，市長不是蓋摩天輪，是要讓產業升級、更有競爭力，舉觀光為例，要提供更好的投資環境來發展觀光產業，「蓋摩天輪是民間在蓋，有市場需求，當然他會去蓋。」

陳其邁說，他要談的是結構性問題、產業轉型，不是在談個別一家公司，或個別一個摩天輪，不太可能要蓋一個賽馬場就增加幾百億產值，這不可能，是天方夜譚，必須要做成本和經濟的分析，才能去做。一算就知道，做一個摩天輪，不可能會讓所謂的愛情產業鏈帶得起來，必須運用城市的優勢還有競爭力，規劃最好的產業，才能把產業做起來。

▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁接受《今日新聞
▲對於陳其邁的批評，李眉蓁反嗆陳其邁只有負面選戰、抹黑攻擊。（圖／記者葉政勳攝）
對於陳其邁的批評，李眉蓁受訪時反駁表示，一個對市政缺乏想像及創意的人，無疑就是老舊政治中的政客。綠營把韓國瑜罷免掉，現在每天為了聲量又回來蹭韓，「請問市政倒退嚕、誰來為高雄市民負責？」

李眉蓁表示，她清楚提出對於高雄市政的政見及訴求，不論是在建設、財政、社福等，而喝好水、反空汙、水果酒鄉等政策也都收到廣大的討論及迴響；反觀陳其邁到目前除了負面選戰、抹黑攻擊，高雄市民對於陳其邁的政見毫無所悉，這才是他們需要回去檢討的。

另外，對於陳其邁這次政見主打「橋頭科學園區」，民眾黨高雄市長補選參選人吳益政認為，橋科開發的環境保護須有配套措施，有機農場的存在就是循環經濟最好的示範，更具有安全的指標性意義，橋科規畫佔地260公頃，30%的綠地78公頃，足以容納有機專區、滯洪池和地質公園，也可向世人展示工業是可以跟人類共存的，但現在卻要消滅有機農場，沒有經過公民參與，也沒有跟當地人討論，橋科也許能帶動部分產業轉型，但並非解決所有高雄市民低薪的萬靈丹。

 

專訪／再戰高雄如奇幻旅程　陳其邁：責任比2018年更重 專訪／提振高雄經濟　陳其邁要打造全球最強半導體聚落

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陳其邁 補選 江啟臣 專訪 李眉蓁 高雄

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