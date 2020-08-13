專訪／提振高雄經濟　陳其邁要打造全球最強半導體聚落

陳其邁接受《NOWnews今日新聞》專訪，跑了一整天行程的他，神情稍顯疲憊。不過一談起產業政策，陳其邁眼神發亮，整個人神采奕奕，暢談他在行政院副院長任內推動的政績，以及他對未來高雄產業的規劃藍圖。
陳其邁過去在副閣揆任內，參與推動「大A+計畫」，將投注160億元發展半導體、5G和AI人工智慧等三領域，相當了解產業趨勢和國家發展方向。陳其邁舉例來說，因為看準物聯網的時代即將來臨，所以他把電信5G招標提前半年，趕快先進5G這個市場，就能發展更多的應用服務。
陳其邁還透露，當初行政院長蘇貞昌在擬定「大A+計畫」的裁示稿時，心繫故鄉的他對蘇貞昌說，上面要加一句「注意中南部優先的區域平衡發展問題」，就是希望把科技發展的重心拉到高雄。
被問到如果當選市長，第一件要推動的事情是什麼？陳其邁回答，「要把經濟弄好」。經濟弄好，產業轉型，才會有更多工作機會，城市的轉型必須要和產業轉型互相搭配，這是高雄現在要解決的問題。
但產業轉型何其容易，陳其邁認為，產業要做結構性的轉型，中央和地方必須合作，不僅要跟國際大廠合作，國家也要大力支持，國家產業發展必須跟國際市場接軌，能有更強的競爭力。
由於熟悉產業趨勢，也親自參與過產業政策的規劃，陳其邁說，他極力爭取先進半導體製程中心落腳在高雄，包括5G晶片設計或AIoT（人工智慧物聯網）產業聚落等等，整個生態系形成，才能帶動產業結構的轉型。竹科當然有一些半導體產業，但先進製程都在南部，就會帶來很多就業機會，再進一步讓這些5G、AIoT的技術，協助傳統產業轉型為智慧製造，增加競爭力。
為了將高雄打造成科技重鎮，除了原本的路竹科學園區之外，陳其邁也力推「橋頭科學園區」。陳其邁指出，過去科技部粗略估算，橋科至少可帶來1萬1千個就業機會、產值1千8百億，希望明年底就可以招商。
不過，高雄已有路科，隔壁的台南也有南科，橋科的優勢何在？
陳其邁透露，半導體產業有三大核心，邏輯晶片最強的是台積電，封測最強是日月光，台灣的DRAM相較之下比較弱。未來台積電、日月光可望陸續進駐橋科，此外，他也一直在跟某家國際知名科技大廠洽談，希望爭取落腳橋科，該國際大廠向他說，以後全球最強的半導體聚落就在這裡。
陳其邁分析，廠商進駐科學園區，不會只有一家公司，一定會把整個供應鏈都帶去。現在已經有很多大廠都正在談，光是半導體產業，橋科的地就不太夠了。
談到半導體、5G、產業聚落等關鍵字，陳其邁滔滔不絕，一副神采飛揚的樣子。他說，彷彿看到台灣「後發先至、彎道超車」，這3年，將是台灣產業經濟最重要的關鍵點，對高雄來說，也是浴火重生最好的機會。
過去韓國瑜喊「發大財」，陳其邁現在也說要把經濟弄好，有什麼不同？
陳其邁說，他要務實解決問題，從招商引資、增加年輕人就業機會、重大建設啟動、改善空污等等，解決市民面對的問題。今天假如有一個候選人又來講發大財，其實市民會覺得不切實際，高雄面對那麼多困難挑戰，需要的是一個能解決問題的市長。