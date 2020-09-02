江八點！江啟臣全代會「兩岸論述」定稿曝光

江啟臣曾在今年6月首度於接受《 NOWnews 今日新聞 》集團的 The China Post 專訪時，曾明確揭露「如果沒有『各表』，就沒有『九二』」，這份論述將在全代會上完整清楚地向全體黨員報告。
國民黨這份黨改報告定名為「凝聚共識、穩健前行」，內容分為「財務穩健」、「組織改革」、「青年參與」、「兩岸論述」四大部分，其中備受關注的兩岸論述採取報告方式說明，名稱為「中國國民黨現階段兩岸政策報告」。
根據黨中央初步揭露的兩岸報告內容，「我們認為應持續推動兩岸交往對話，以逆轉走向戰爭的惡意螺旋，避免重演冷戰悲劇，確保台灣永享安全繁榮。在兩岸持續交往對話過程，我們強調必須堅守中華民國立場，捍衛中華民國主權」。
江啟臣擬妥八大具體主張，將於全代會上向黨員說明，分別為：
一、 中華民國憲法既開創台灣民主自由，又連結兩岸，提供兩岸往來的法律基礎，是穩定兩岸關係的磐石。
二、 兩岸官方協商必須正視中華民國憲政秩序，兩岸官方互動必須尊重中華民國存在的事實，表述中華民國的空間，是兩岸官方協商互動的核心要素。
三、 中國國民黨執政時期關於「九二共識、一中各表」的表述，皆本於中華民國憲法，也是兩岸求同存異的成功經驗。基於中華民國憲法的九二共識，應用以延續兩岸互動，並以此尋求互動方式與時俱進。
四、 中國國民黨數十年來堅決反對台灣獨立與中共的一國兩制，因兩者均將消滅中華民國主權國家地位。
五、 大陸應放棄對台用武，兩岸應樹立和平解決分歧的典範，實現在國際社會相互尊重，互不排斥。為維持台海和平，推動兩岸交往和台美合作同步並行，是當前最佳方略。
六、 盡早完成兩岸協議監督條例立法，持續推動兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下的服務貿易協議與貨物貿易協議。
七、 為保障合法合理合情的兩岸交流，國民黨將率先制定黨公職兩岸交流行為準則，明定從政黨員及黨職人員來往兩岸應遵守的規範。
八、 兩岸官方皆應保障民間交往，避免干擾兩岸正常交流。台灣人民在大陸的人身自由和基本權利應受保障，相對地，大陸人民在台灣免於歧視的權利也應受保障。