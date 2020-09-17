專訪／台灣聞中色變　陳玉珍：執政者造成「綠色恐怖」

海峽論壇由於央視的「求和說」告吹，連帶讓國民黨人士聞之色變，深怕被扣上叛國的大帽子，原本要去的也紛紛打退堂鼓。國民黨立委陳玉珍，所在選區金門地理位置、歷史都格外
特別，離中國大陸是用游泳就能到的距離，過去也和對岸打過仗。陳玉珍表示金門人跟台灣本島的人，對於兩岸關係的想法落差非常大。相較本島聞中色變，金門連民生用水都要從中國牽，「大部分的人都不願意走到兵戎相見，但現在卻好像不出來跟對岸叫囂，就不愛國一樣。」
對於海峽論壇，陳玉珍坦承雖然論壇主軸都是經濟、民生相關議題，仍難免會有政治味，「但台灣要對自己的民主制度有信心，我在美國、日本、中國大陸都念過書，看到各國制度進步、改變，真的要叛國，不是這種公開透明去一次就可以做得到。」陳玉珍表示，中國想在台灣佈線、養間諜，一定是私下運作，但現在執政黨想造成「綠色恐怖」，只要意見跟政府不一樣，就會遭到口誅筆伐，被營造打算出賣台灣的形象，「蔡英文說過，她當總統不用因為國家認同不一樣被標籤化、但現在政府顯然不是這樣做。」
「打過仗才知道戰爭無情、和平無價。」陳玉珍表示金門大部分的長輩都跟共軍打過仗，「可是我們還是覺得，應該要往來，而不是不往來，但是現在政府讓你覺得說，如果你想去跟大陸往來，你就是投降主義。」現在的社會輿論已經是只要不出來跟中國對罵、當個主戰派，就不愛國，「但真的開戰了，不管傾中、不傾中，飛彈砸下來會分嗎」？
要不要繼續當中國共產黨和民進黨之間的煞車皮？陳玉珍說這個問題國民黨自己內部也有很多不同意見，她回想上個會期民進黨立委蔡易餘提案修正「兩岸人民關係條例」與「憲法增修條文」，想朝實質台獨前進，當時國民黨團也針對議題展開熱烈討論，如果要把這個案子擋下來，外界可能又嘲諷國民黨對中卑躬屈膝，但不擋這案子，難道要讓兩岸就這樣下去？這很可能是會惡化到交戰的，「我們討論才到一半，就被通知說民進黨已經撤案了」。
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