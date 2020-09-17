專訪／台灣聞中色變　陳玉珍：執政者造成「綠色恐怖」

海峽論壇由於央視的「求和說」告吹，連帶讓國民黨人士聞之色變，深怕被扣上叛國的大帽子，原本要去的也紛紛打退堂鼓。國民黨立委陳玉珍，所在選區金門地理位置、歷史都格外

特別，離中國大陸是用游泳就能到的距離，過去也和對岸打過仗。陳玉珍表示金門人跟台灣本島的人，對於兩岸關係的想法落差非常大。相較本島聞中色變，金門連民生用水都要從中國牽，「大部分的人都不願意走到兵戎相見，但現在卻好像不出來跟對岸叫囂，就不愛國一樣。」





提案修正「兩岸人民關係條例」與「憲法增修條文」，想朝實質台獨前進，當時國民黨團也針對議題展開熱烈討論，如果要把這個案子擋下來，外界可能又嘲諷國民黨對中卑躬屈膝，但不擋這案子，難道要讓兩岸就這樣下去？這很可能是會惡化到交戰的，「我們討論才到一半，就被通知說民進黨已經

」。