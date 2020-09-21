開箱網軍3／「下去領五百」是真的！剖析網軍接案公定價

「下去領五百」這個詞，主要源自於網路社群中，用來攻擊與自己立場不相符的網友或是政治人物。明示對方可能收了該政治人物的好處，暗示則是指對方可能是網軍，因為收了特定對象的金錢，而在網路上藉由撰寫文章或是留言，帶動輿論風向。而不具名的網軍團隊，則直言「下去領五百都是真的」。
網軍團隊領導人表示，操作網軍在網路上發文，或在留言中「帶風向」，都有一定的公定價存在。「就我們自己的團隊來說，通常是一篇文章搭配四則留言，這樣算一組，一組的話大約是4000元上下，會視客戶而有所不同。」該名領導人笑著對記者表示，這個數字的算法，主要是文章與留言各分成2000元，四則留言一則500，不就剛好是網路上對於留言者的批評「下去領五百」嗎？
不願具名的網軍團隊領導人向記者透露，一個「網路公關處理」的案件，通常最少都是一個月起跳，最長的甚至長達一年。「雖然一組公定價是4000塊，但通常我們都會開給業主20組起跳。」網軍團隊領導人表示，通常是以月為計算單位，「等到扣打（quota）快沒的時候，我們就會提醒業主該加值了」。
不過該領導人也笑著對記者說，也有很多財大氣粗，或是品牌較大較知名的業主，喜歡用「無上限」的方式要求他們發文。「這也是我們最喜歡的業主，就是那種開門見山表示『發文額度無上限，最主要是有效果』那種，我們也就只要專注於如何做操作就好」。