開箱網軍3／「下去領五百」是真的！剖析網軍接案公定價

「下去領五百」這個詞，主要源自於網路社群中，用來攻擊與自己立場不相符的網友或是政治人物。明示對方可能收了該政治人物的好處，暗示則是指對方可能是網軍，因為收了特定對象的金錢，而在網路上藉由撰寫文章或是留言，帶動輿論風向。而不具名的網軍團隊，則直言「下去領五百都是真的」。



