蕭美琴自稱「台灣駐美大使」適當嗎？他分析：2字需斟酌

近來台美關係日漸緊密,美國駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)16日更提出,將協助推動台灣更多參與聯合國事務,隨後,駐美代表蕭美琴便將個人推特(twitter)帳號簡介改成「Taiwan Ambassador to the US」,即「台灣駐美大使」。此舉曝光,台美關係是否升溫引發熱議。對此,資深媒體人黃暐瀚則在臉書分析,直指「台灣駐美大使」的「台灣」二字,有點斟酌空間,他認為,外交上,應該叫「中華民國駐美大使」,用「台灣」當成官銜的國名稱謂,是否不那麼適當?





「台美建交?重返聯合國?」黃暐瀚發文談及,昨(20)天駐美代表蕭美琴把推特「自介」寫成「Taiwan Ambassador to the US」,意即「台灣駐美大使」,引來一些討論。他認為,說「駐美大使」是沒有問題的,早在馬英九前總統時代,就已經通令外交部,駐外代表,通稱大使,有無邦交,都叫大使,尤其駐美、駐日跟駐星,尤其重要。不過「台灣駐美大使」的「台灣」二字,就有點斟酌空間,外交上,應該叫「中華民國駐美大使」,要使用「台灣」當成官銜的國名稱謂,「是不是應該先取得台灣人民的授權,比較適當?」



▲駐美代表蕭美琴將個人推特(twitter)帳號簡介改成「Taiwan Ambassador to the US」意為「台灣駐美大使」。(圖/翻攝自蕭美琴推特帳號)

黃暐瀚表示,同樣的議題,也適用在「台美建交」跟「重返聯合國」上面。要跟美國「恢復邦交」?還是「首度建交」?要讓「中華民國重返聯合國」?還是要用「台灣國」名義,第一次申請加入聯合國?這些外交政治動作,茲事體大,除了現實上能不能進之外,台灣民眾的「共識決」究竟為何?應該是在對美運作之前,就該先確立的事情。





黃暐瀚接著說,有人說,蔡總統都拿到817萬票了,台灣早就過半民眾認同,國名應該是「台灣」,這點他同意。因此就該務實的啟動民意授權程序,進行修憲、修法,把國名、國號、國歌,都改成大部分民眾都接受的稱謂,「這才叫民主國家,不是嗎?」