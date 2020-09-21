蕭美琴自稱「台灣駐美大使」適當嗎？他分析：2字需斟酌

近來台美關係日漸緊密，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）16日更提出，將協助推動台灣更多參與聯合國事務，隨後，駐美代表蕭美琴便將個人推特（twitter）帳號簡介改成「Taiwan Ambassador to the US」，即「台灣駐美大使」。此舉曝光，台美關係是否升溫引發熱議。對此，資深媒體人黃暐瀚則在臉書分析，直指「台灣駐美大使」的「台灣」二字，有點斟酌空間，他認為，外交上，應該叫「中華民國駐美大使」，用「台灣」當成官銜的國名稱謂，是否不那麼適當？





「台美建交？重返聯合國？」黃暐瀚發文談及，昨（20）天駐美代表蕭美琴把推特「自介」寫成「Taiwan Ambassador to the US」，意即「台灣駐美大使」，引來一些討論。他認為，說「駐美大使」是沒有問題的，早在馬英九前總統時代，就已經通令外交部，駐外代表，通稱大使，有無邦交，都叫大使，尤其駐美、駐日跟駐星，尤其重要。不過「台灣駐美大使」的「台灣」二字，就有點斟酌空間，外交上，應該叫「中華民國駐美大使」，要使用「台灣」當成官銜的國名稱謂，「是不是應該先取得台灣人民的授權，比較適當？」



▲駐美代表蕭美琴將個人推特（twitter）帳號簡介改成「Taiwan Ambassador to the US」意為「台灣駐美大使」。（圖／翻攝自蕭美琴推特帳號）

黃暐瀚表示，同樣的議題，也適用在「台美建交」跟「重返聯合國」上面。要跟美國「恢復邦交」？還是「首度建交」？要讓「中華民國重返聯合國」？還是要用「台灣國」名義，第一次申請加入聯合國？這些外交政治動作，茲事體大，除了現實上能不能進之外，台灣民眾的「共識決」究竟為何？應該是在對美運作之前，就該先確立的事情。





黃暐瀚接著說，有人說，蔡總統都拿到817萬票了，台灣早就過半民眾認同，國名應該是「台灣」，這點他同意。因此就該務實的啟動民意授權程序，進行修憲、修法，把國名、國號、國歌，都改成大部分民眾都接受的稱謂，「這才叫民主國家，不是嗎？」



