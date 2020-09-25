支持度與綠營越拉越近？江啟臣：做好在野、爭取人民信任

根據國民黨智庫9月份所做的民調，政黨支持度上，民進黨26%、國民黨21%，和6月份前高雄市長韓國瑜被罷免時，國民黨支持度連民進黨的一半都不到，現在已經拉近不少。黨主席江啟臣說「很多藍營支持者過去半年的時間比較隱藏、不表態，但不代表他們不支持，國民黨會持續扮演好在野黨角色，重新爭取人民信任。」
江啟臣透露，最近幾個月做的民調發現，藍綠兩黨支持度一直在拉近，甚至小於6%，有時候差距最小已經到4%內。
江啟臣表示，很多藍營支持者過去半年只是比較隱藏、不表態，但這不代表他們不支持國民黨或支持民進黨。
該份民調也針對含瘦肉精美豬議題詢問民眾，有69.3%民眾反對瘦肉精美豬，72.2%民眾憂心瘦肉精美豬開放後會引發食安危機。
也有63.6%民眾不認同衛福部長陳時中自稱「開放美豬可換到台灣的國際地位」、67.6%民眾不相信「政府保證說，進口美國豬肉絕對不會壓縮到台灣本土豬肉的銷售」、65.3%民眾不認同「為了促成美國與台灣簽訂貿易協定，台灣必須要先開放含瘦肉精的美國豬肉進口」。
該民調由全國公信力民意調查（股）公司採用政治大學選舉研究中心所設計之隨機撥號抽樣，執行日期為109年9月15日至17日，加權後的成功樣本為1,094個，以單純隨機抽樣方式(SRS)估計抽樣誤差，在百分之九十五的信心水準下，其最大誤差應不超過±2.96個百分點。