支持度與綠營越拉越近？江啟臣：做好在野、爭取人民信任

根據國民黨智庫9月份所做的民調，政黨支持度上，民進黨26%、國民黨21%，和6月份前高雄市長韓國瑜被罷免時，國民黨支持度連民進黨的一半都不到，現在已經拉近不少。黨主席江啟臣說「很多藍營支持者過去半年的時間比較隱藏、不表態，但不代表他們不支持，國民黨會持續扮演好在野黨角色，重新爭取人民信任。」