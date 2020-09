市長聯盟矮化！將六都標成中國　 外交部透過駐館抗議

「全球氣候與能源市長聯盟」將台灣加入聯盟的高雄、台北等六都列「中國」之下,引發台北市與高雄市政府不滿,外交部今(27)日表示,對此表達嚴正抗議,已透過駐館要求該組織依據台灣成為會員時的遞交文件名稱予以更正。

外交部表示,

針對「全球氣候與能源市長聯盟」(Global Covenant of Mayors for Climate and Energy)將台灣加入聯盟的高雄市、台北市、新北市、桃園市、台南市及台中市等六都列為「中國」之下,外交部表示嚴正抗議,並已透過相關駐館要求該組織依據我方成為會員時的遞交文件名稱予以更正。此外,外交部也請相關駐館同步進洽與該組織有連結關係的「地方政府永續發展委員會」(International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI),要求相關組織不得矮化我國地方政府的參與名稱。

外交部指出,「全球氣候與能源市長聯盟」雖然不是聯合國轄下國際組織或專門機構,卻是目前各國地方政府聯合對抗氣候變遷的重要跨國NGO平台。包括「地方政府永續發展委員會」 (ICLEI)、「C40大城市氣候領導聯盟」(C40 Cities Climate Leadership Group)及「城市與地方政府聯盟」(UCLG)等均是會員或有連結合作。我方透過ICLEI會員身分註冊參與該平台,並有包括六都等10個城市均為會員。

外交部長吳釗燮已就此事致電高雄市長陳其邁,表達對此事的支持與配合。另外,根據外交部與高雄市政府的聯絡結果,高雄市政府已電郵ICLEI秘書長Gino Van Begin表達我方抗議,並促請協助我方更正不當名稱。外交部也已責請我駐歐盟兼駐比利時代表處與位於比利時布魯塞爾的聯盟秘書處聯繫,政府將全力捍衛我國籍名稱及地方政府參與國際事務的權益。