市長聯盟矮化台灣　外交部：抗議後已改回「中華台北」

「全球氣候與能源市長聯盟」(Global Covenant of Mayors for Climate and Energy,簡稱GCoM)將台灣加入聯盟的高雄、台北等六都列「中國」之下,引發六都市長不滿,並揚言退出聯盟。外交部表示,經過駐館抗議,要求該組織依據台灣成為會員時的遞交文件名稱予以更正後,GCoM已於昨(27)日晚間更正。

立院外交及國防委員會今(28)日邀請外交部長吳釗燮進行業務報告,吳釗燮在會前受訪表示,外交部知道六都遭到市長聯盟改名稱之後,馬上跟地方政府聯繫,立即與相關單位合作直接到這個單位的總部要求更改為我們原來的會籍名稱,經過努力之後昨晚名稱已經更改回來。

吳釗燮表示,對於這次六都市長立場一致、朝野不分彼此,讓我們感到非常感動。





外交部今(28)日發佈新聞稿表示,經外交部、高雄市政府等地方政府及多方管道瞭解,「全球氣候與能源市長聯盟」表示為技術性錯誤,並已立即更正。外交部對此結果表示欣慰,並感謝過程中所有協助我方的相關機構與友人。此外,我國六都首長也於昨(27)日發表聯合聲明抗議,表示若不更正不當名稱,將不惜退出「全球氣候與能源市長聯盟」。





外交部感謝歐盟、「地方政府永續發展委員會」(International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI)、「全球氣候與能源市長聯盟」等各方理解我國捍衛尊嚴及與會權益的決心及堅定立場,協助即時更正我國六都會的會籍名稱。我國中央政府將繼續與各地方政府站在一起,齊心為全球對抗氣候變遷及推動永續發展而努力。