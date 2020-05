廣編／世界展望會第一線人員遠端連線　分享救援心路歷程

2020年,全球各地經歷新冠肺炎肆虐,脆弱國家面對疫情的挑戰更為嚴峻;而疫情外,東非地區正面臨沙漠蝗蟲帶來前所未有的糧食危機;中東各國戰火不斷,大量流離失所的難民造成嚴重的人道危機。今日(05/21)上午,台灣世界展望會舉辦「第31屆飢餓三十人道救援行動 Rescue Now! 搶救脆弱兒童國際記者會」,邀請目前人道救援危機的各地代表—海地、索馬利亞、葉門關懷工作的第一線工作人員,透過遠端連線方式,和媒體朋友分享脆弱兒童的真實景況與需求,以及世界展望會於當地的人道救援與服務工作。



海地世界展望會會長李宜帆(Julie Yi-Fan Lee)談及長年經歷天災、貧窮,身處脆弱環境下的海地,在新冠肺炎威脅下,目前最急迫的需求,以及世界展望會回應的緊急救援工作。索馬利亞世界展望會糧食及現金援助經理菲利普‧奈德凱(Philip Ndekei),則分享索馬利亞在內的東部非洲地區,在蝗災所帶來的糧荒危機下,正面臨人道危機的威脅。朱利安.索德齊(Julian Srodecki)為世界展望會中東東歐區人道危機回應總監(Regional Humanitarian and Emergency Affairs Director)並兼任葉門回應行動的指揮官(Response Director),講述仍受戰火蹂躪的葉門,在內戰衝突下的生活狀況,以及世界展望會如何投入水資源及衛生行動,幫助社區積極防疫。台灣世界展望會王偉華會長表示,台灣世界展望會自1989年開始從受助國轉型為資助國,31年來對世界上脆弱兒童的幫助從不間斷;今年受新冠肺炎影響,世界展望會將推出「一個人的飢餓三十」,用網路串連方式持續向在疫情、蝗災、戰火衝突下的脆弱兒童伸出援手,盼大眾能以實際行動參與或捐款支持飢餓三十,將台灣的愛心持續送到世界各地,讓脆弱兒童得到最即時、適切的幫助,生命重獲健康、平安和盼望!Taiwan is helping!



超過400萬海地人民因新冠肺炎衝擊,亟需人道救援



2018年起就任海地世界展望會會長的李宜帆(Julie Yi-Fan Lee),為第一位在海外擔任世界展望會夥伴國會長的台灣人。位於加勒比海的邦交國─海地,有超過1/4的人口每天收入不到一美元,60%人口生活在貧窮線之下;自2018年7月,海地政治情勢動盪不安,兩年內發生了至少5次大規模動亂。面對新冠肺炎的威脅下,當地的醫療資源嚴重不足,6成以上人口沒有乾淨的水源和肥皂,預估超過400萬人因新冠肺炎衝擊亟需人道救援。李宜帆透過一位住在海地西部外海小島的青少年─金‧華森(Jean Waston)的故事,講述新冠肺炎發生後,海地的第一手實況。



自全球疫情大爆發的3月起,目前海地所有學校皆暫停授課,改由遠距教學,但多數海地的孩子因沒有電腦和網路設備而被迫失學。當地的物資價格也較前年高25%,使人民購買糧食和栽種的種子更為困難。世界展望會預估,由於大量人民從事非正式經濟工作,無法保持社交距離,將會有大量人口因新冠肺炎而喪命;近6成人口將陷入糧食危機,導致大量兒童營養不良;人民也將因物資缺乏,錯過農業種植期而陷入貧窮。目前,海地世界展望會正在當地積極的建立新冠肺炎防護網,包含:加強衛生及防疫知識宣導倡導社交距離的重要、提供防疫健康包,並為超過12,000戶家庭提供糧食券或糧食援助,減緩糧食危機,以及提供種子包減緩農業物資缺乏的衝擊。由於世界展望會提供的服務,金‧華森可以知道正確的防疫知識,有食物可以溫飽、有種子可以栽種;雖然不知道何時可以復學,但因為展望會和當地合作的廣播教學,可以持續學習!在記者會現場,海地世界展望會會長李宜帆也透過影片分享,讓遠端的台灣民眾透過畫面看到海地的醫療設施、當地孩童用水環境的缺乏,以及世界展望會在當地的工作實況。她也特別傳達海地對台灣民眾幫助的感動,感謝台灣世界展望會作為橋樑,持續不斷將台灣民眾的愛心輸送至海地!



東非沙漠蝗蟲肆虐 索馬利亞人道救援需求暴增



受到氣候變遷的影響,非洲反覆不斷的乾旱,加上因熱帶氣旋登陸索馬利亞海岸線所帶來的嚴重豪雨,造成有利於沙漠蝗蟲繁殖的環境,使蝗蟲群自阿拉伯半島遷徙而來,大量入侵東非地區。沙漠蝗蟲具有高度活動性和破壞性的進食方式,是世界上最具破壞力的遷徙性害蟲之一;若配合風向移動,沙漠蝗蟲的移動範圍一天可達300公里。沙漠蝗蟲到達之地,摧毀當地農作物,也侵蝕當地牛群的牧草;更會進一步導致當地居民的飢餓、摧毀居民生計,其中衣索比亞、索馬利亞、肯亞和南蘇丹的糧食安全受到嚴重破壞。



索馬利亞世界展望會糧食及現金援助經理菲利普‧奈德凱(Philip Ndekei)公布「糧食安全與營養分析機構」(Food Security and Nutrition Analysis Unit, FSNAU)4月份提出的報告顯示,由於蝗災、洪災、加上新冠肺炎疫情的影響,索馬利亞需要人道救援的人口數量,將會在從第一季的115萬人,到第三季(7月至9月)暴增到超過344萬人。目前世界展望會、世界農糧組織(FAO)和索馬利亞當地政府組織正進行多項援助計畫,例如蝗蟲相關知識宣導、蝗蟲監控、農藥噴灑、生計支持等,世界展望會並捐贈7個背式灑藥機和350套保護裝備,以進行地面災害防治;但由於全球關注於新冠肺炎疫情的擴散與控制,對於沙漠蝗蟲災害投入較少關注與資源;而索馬利亞部分南部地區的安全以及通行限制,也使得蟲害監測與訊息收集更加困難;加上大片未開發地區適合蝗蟲繁殖以及資金的缺乏,都使控制蝗災受到嚴重挑戰。



世界展望會在戰火、疫情雙重威脅下的葉門 回應當地水資源及衛生需求



世界展望會中東東歐區人道危機回應總監朱利安.索德齊(Julian Srodecki)帶來正經歷嚴重人道危機的葉門當地狀況。自2015年葉門內戰爆發開始,已有10萬人因此喪生,其中包含2000名孩童;另外,更有8.5萬名孩童死於因戰爭所產生的飢餓。目前葉門的脆弱兒童已有逾200萬兒童失學,另有370萬兒童面臨失學危機。根據統計顯示,持續5年的內戰導致2,400萬人(約80%的人口)需要人道救援,其中有1,200萬是兒童。戰爭,加上葉門尚不健全的基礎設施,導致1,780萬人深陷於泥濘與不衛生的生活環境中,因排水設施的不健全,讓葉門每當遇到大雨,便會有淤泥、積水等狀況,造成霍亂疫情大型擴散。但由於戰火仍頻,只有不到一半的醫療機構能正常運行,且有1,600萬人無法取得醫療照護服務;全球新冠肺炎疫情蔓延,更讓狀況雪上加霜,恐將使醫療體系與資源瀕臨崩潰。



目前世界展望會正與安息日會發展及援助機構(Adventist Development and Relief Agency, ADRA)合作,在葉門南部的四個省份回應當地居民的水源與衛生需求,重建達利省(Al Dahle)、 阿比揚省(Abyan)和拉赫季省(Lahj)的26座取水處,升級亞丁(Aden)的下水道系統,並在阿比揚省建立一座新型自來水處理廠,透過這樣的合作關係,將能幫助17,900人享有乾淨水和衛生等必要服務。索德齊也特別強調,在政治情勢詭譎複雜的葉門進行服務,世界展望會必須透過當地夥伴更加了解戰火局勢,將當地合作夥伴的在地知識與專業納入工作計畫,才能更有效的進行服務工作。



第31屆飢餓三十以全新樣貌登場 響應「一個人的飢餓三十」,搶救脆弱兒童!



今年,邁入第31屆的「飢餓三十人道救援行動」,將聚焦關懷最脆弱地區中的脆弱兒童,透過糧食援助、難民兒童保護與教育、天災緊急救援與重建、國內外弱勢兒童防疫計畫等工作,搶救遭受天災、戰火、糧荒、疫情威脅的孩子。同時關懷國內特殊景況家庭,協助遭逢急難、陷入經濟困境的兒童及其家人,逐步恢復正常生活。台灣世界展望會在今年也因應新冠肺炎的防疫政策,將自5/25起,以全新形態推出



「一個人的飢餓三十」,不群聚、不限時地,藉著社群媒體、網路傳播等方式,線上延續飢餓勇士大會師的精神,將對脆弱兒童的關愛與鼓勵,透過飢餓體驗DIY傳遞到最需要的地方,在萬人網路串連中,愛心持續不間斷!台灣世界展望會呼籲大眾關心國內外脆弱兒童的需要,以行動響應「一個人的飢餓三十」,同時捐款支持「飢餓三十人道救援行動」,搶救脆弱兒童,從你我開始!Rescue Now!