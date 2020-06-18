廣編／多種韓國道地美食盡在city’super！

最後，還要跟大家分享一個好消息，韓味不二購物網BKSHOP開幕囉!

不用出門也能享有韓國美食！

最道地的韓國傳統美食、零時差的新鮮韓國食品、最優惠的組合

疫情慢慢好轉，大家都在規劃何時出國玩，不妨現在就到city’super感受韓國的氣氛吧! 即日起至7/02 (四)止。 嚴選多樣道地韓國產品，包括濟州島特產的柚子茶、韓國泡菜、韓國人最愛的傳統湯品與新鮮直送的韓國水蔘栗子.道味的傳統小菜等等各式各樣的，保證讓您感受滿滿的韓國氛圍！濟州島柚子茶 柑橘香氣無法擋韓國特選老柚子經過充足日曬釀製而成的「濟州島柚子茶」酸甜迷人，柑橘的香氣更讓人無法抵擋，酸酸甜甜的柚子茶，冷沖熱泡都不減其美妙風味，被列為入菜的第一首選！道地韓味泡菜 甜辣好吃最下飯「韓味道泡菜」的泡菜特地選用韓國大白菜醃製而成，口感甜美，吃得到辣椒粉的香氣也吃得到白菜的甜度，除了直接食用，入菜也是很棒的選擇！如：泡菜沙拉、泡菜飯捲。最重要的是，泡菜內含有豐富的乳酸菌，對於人體的健康有益，常常食用還能增加腸胃的免疫系統唷！韓式傳統湯品 快速也有好味道「Our home的韓國傳統湯品」也是此次韓國展的特色之一，韓劇劇情中常出現韓國媽媽端出熱騰騰的湯，現在你也能當韓劇主角體驗一下韓國文化！Our home的韓式傳統湯品有多種口味，包括：辣牛肉湯、乾明太魚湯、豬肉泡菜湯等等，能快速即食，讓你簡單就能享有媽媽手作般的美味。韓國水蔘栗子 愛美絕不能錯過新鮮直送的韓國水蔘栗子適合工作繁忙、壓力大的上班族、喜歡趴趴走的銀髮族、課業繁重的學生、常感冒生病的患者以及想要青春永駐、光彩散發的愛美族。水蔘具有神奇的雙向調節功能，可使五臟六腑達到其最佳狀態，進而提升免疫力，常食用新鮮水蔘可以調整體質，調節生理機能滋補強身，愛美的大家絕不要錯過！目前於6/16 (二)~7/02 (四)至全台六家city’super超市，可以享受到最新鮮最即時的韓國美食。另外還有精美贈品要送給喜愛韓國商品的顧客喔。6/16 (二)~6/19 (五)消費滿1500元贈送韓國進口小菜甕乙個，6/22 (一)~6/26 (五)消費滿1000元贈送環保購物袋一個，以上贈品皆數量有限送完為止。

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