廣編／「懶人類出國」福音！ 台東好玩卡2.0重磅上市

後疫情時代來臨，迎接端午連假及暑期旅遊旺季，全台掀起瘋國旅熱潮，為緊抓「類出國」商機，臺東縣政府攜手國內知名旅遊電商及在地百餘店家推出全新升級「台東好玩卡2.0」，除整合當地美食、住宿、遊程、購物、交通等領域之優良店家外，也精選出主打低密度人潮景點的5大深耕特色遊程及熱氣球等季節性套票。臺東縣副縣長王志輝今（6/23）出席宣傳記者會，號召國人一覽媲美土耳其的璀璨風情，只要輕鬆一「鍵」，就能直達東海岸的動人美景，省力無負擔！本次宣傳記者會除首度曝光今年度台東好玩卡形象影片外，年度形象代言人、知名日籍女星大久保麻梨子（Mariko）也驚現會場，與知名旅遊電商易飛網集團董事長周育蔚共同推薦後疫情時代的類出國必備單品─台東好玩卡2.0，並偕同臺東縣副縣長王志輝、交通部觀光局國旅組組長莊靜真、立榮航空公司協理陳永裕等貴賓一同拼貼出「台東好玩卡」主視覺字樣，象徵迎接後疫情時代的旅遊轉型，台東準備好了！後疫情時代類出國免做功課！ 台東好玩卡2.0成最佳數位旅遊寶典「台東好玩卡2.0是國人最佳數位旅遊寶典！」王志輝表示，電子票證已是國人旅遊消費行為趨勢，縣府整合縣內「食」、「宿」、「遊」、「購」及「行」等觀光資源，並號召具網路優勢的旅遊電商業者結盟，使台東好玩卡升級為智慧科技票卡，並依照時節及熱門話題，推出限定組合產品；且因應後疫情時代的旅遊趨勢，縣府也彙整低密度人潮景點，透過旅遊電商的產品包裝，打造東進東出、省時便捷的「台東完全旅遊」，國人規劃類出國行程不再頭痛，免做功課也能展開旅遊體驗新火花，享受台東最夯新玩法！縣府攜手在地百餘店家 旅人「一卡在手沒煩惱」王志輝說明，今年「台東好玩卡2.0」主力特色包括「深耕遊程」、「經典遊程」、「季節與活動限定套票」、「交通運輸套票」、「東台灣跨域套票」及「國民旅遊卡套裝」等六大類產品，另也結合在地特色民宿、農特產品、文創商品、原民旅遊、袐境旅遊、在地新創業者、汽機車租賃業者等百餘店家之優惠與旅遊攻略資訊，「一卡在手輕鬆解決旅人所有煩惱」！過勞旅遊OUT！ 5條「東進東出」深耕遊程旅人首選臺東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳進一步指出，「深耕遊程」尤其是旅人首選，為符合後疫情時代的旅遊型態轉型，縣府掌握「人潮低密度」、「過勞旅遊OUT」及「最省時類出國」等三大準則，精選出「台東部落尋寶趣」、「台東袐境打卡趣」及「幸福台東農遊趣」、「離島深度遊蘭嶼卡」及「離島深度遊綠島卡」等5條獨一無二套票行程，提供國人以5種不同角度深入探索台東特殊的人文與自然景觀，除全程「東進東出」達到台東「完全旅遊」之目標，國人搭機享受「類出國」便捷的同時，亦能將寶貴的時間留給台東，體驗最在地、健康養生的優質旅遊。此外，「季節與活動限定套票」則包含最受外界矚目的臺灣國際熱氣球嘉年華繫留套票，民眾可透過台東好玩卡或旅遊電商平台預約體驗夢幻熱氣球繫留服務，在高空中將台東美景盡收眼底！科技結合旅遊蹦火花 易飛網一「鍵」直達台東美景「科技與旅遊的結合將創造更多旅遊的附加價值！」旅遊電商易飛網集團董事長周育蔚表示，本於洞察國旅的新型態與消費行為，本次與臺東縣府合作總代理台東好玩卡2.0，特地將台東最夯且超值的旅遊行程與周邊產品通通整合，使民眾不需再煩惱或規劃類出國行程，國人一「鍵」就能直達東海岸動人美景，天天出發、班班有位，在國旅商機大爆發的此刻，相信台東好玩卡將成國內旅人的最佳選擇之一。「不擔心過勞旅遊」！ 日女星大久保麻梨子力薦台東好玩卡2.0此外，年度形象代言人大久保麻梨子也指出，第一次來台灣時就深受吸引，也萌生定居台灣的念頭，嫁給台灣先生之後更是樂當台灣媳婦，不僅全台縣市走透透，台東景點更是令她最印象深刻，透過台東好玩卡還能造訪綠島、蘭嶼等離島秘境，搭飛機省時又省力，不再擔心「過勞旅遊」夢魘！

欲了解更多台東好玩卡2.0內容，請上官方網站 https://ttpass.tw

台東好玩卡-2020形象大使篇 https://youtu.be/ET_NkYqcWJk