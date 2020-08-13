廣編／三陽SYM精品車款　引領時尚展現品味耀眼新上市！

外型與性能只能擇一？Fiddle 125 ABS讓你同時擁有風格與規格！





想要亮眼質感的外型，不需犧牲規格，面對外觀或規格的購車抉擇，三陽SYM不願妥協，以創新角度，打造新移動生活標準，帶來這款最具風格的高規格車款「Fiddle 125 ABS」!在造型上追求時尚風格的細緻美感，並搭載多項規格配備，便是要為車壇帶來「精緻美學外觀、科技動力內涵」的移動精品！





凱渥名導王聖芬肯定 Fiddle 125 ABS顛覆過往機車定位！





在上市發表會當天出席現場的凱渥名模知名導演王聖芬亦對Fiddle 125 ABS的外型讚譽有加，認為風格不只是透過服飾、飾品展現，生活中的大小物品都很重要，而從Fiddle 125 ABS車款能感受出細節質感、美感層次，完全可以稱做機車界的時尚精品！





Fiddle 125 ABS精品美學外型 騎出屬於你的時尚風範





Fiddle 125 ABS以用車人的角度去思考、設計，從外觀品味、舒適程度、性能規格還有配備，所有面向全方位考慮進去，如同其移動精品的稱號，絕對是路上最耀眼的焦點，外觀設計結合精緻鑽石折面的鍍金飾板及雅痞質感仿皮革作點綴，搭配車身電鍍飾件，使整輛車展現多層次的美學。Fiddle 125 ABS顏色配置以「大地寶石」作為主題，以此詮釋這款車的獨特質感，共有「銀河白玉」、「鉑光流金」、「櫻紅煙鑽」、「曜黑水晶」和「白月貓眼」五種車色，準備在大街小巷上掀起一股時尚新美學！





好看更有動力內涵， Fiddle 125 ABS讓騎乘更舒適





Fiddle 125 ABS搭載SYM高規車款之「3零科技」－零延遲啟動系統、零後仰懸吊系統及零噪音零污染怠速熄火系統，並配備德國BOSCH ABS 10 防鎖死剎車系統和安心雙碟雙避震，讓行車更加安全無慮！徹底傳遞「自由暢型」的精神！





細節決定質感 Fiddle 125 ABS精心為你打造暢型生活





移動生活的便利性，Fiddle 125 ABS也同步考慮！「一鍵自動開啟」的超大容量置物箱、前開放式置物空間還有便利的QC 3.0 USB快充充電座，不只大面向做得好，小細節更是不放過！





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