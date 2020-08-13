廣編／施華洛世奇25mm水鑽鑲嵌　首款愛情金酒超閃！

「施華洛世奇」頂級水鑽打造 史上最美金高今年必收！
黑松聯手建廠68年的金門酒廠，跨足時尚領域，在2020(愛你愛你)這特別的一年，採用擁有120年歷史的奧地利精品品牌「施華洛世奇」頂級水鑽，推出見證愛情的「情定晶世金門高粱酒」。為詮釋戀人間的堅貞愛情，經歷時光的洗禮如同高貴水晶仍歷久彌新，以「水晶」、「戒指」、「心型」為設計概念，打造首款最奢華精緻的金門高粱酒！耀眼的莫過於以罕見25mm大顆水鑽嵌於瓶口的設計，其接近鑽石八心八箭的璀璨光芒，展現情意的晶純璀璨以愛為初衷，用情感調配，孕育出真正為愛情釀的酒。
黑松董事長張斌堂：「2020諧音是愛你愛你，我們特別在今年推出以愛為名的「情定晶世金門高粱酒」，採用了國際精品「施華洛世奇」水晶打造第一款愛情主題金酒，值得送給身邊最珍貴的人。」施華洛世奇長官也表示：「本次採用Xirius Cut鑽石切割技術，能帶出無與倫比的光芒，非市場上其他水晶能做到，希望今天將是與金酒黑松公司非常成功的長期合作的第一天!」
愛情密碼點酒成晶 999天以上釀出愛情陳年美酒
針對產品量身訂做，「情定晶世金門高粱酒」選用坑道窖藏999天以上陳高酒體特調，入口後可感受到酒香層層堆疊的豐富口感，如同愛情裡的酸甜苦辣；前味迎來的是窖藏酒體經年醇化後帶來的微辛勁道，轉為柔和的清雅微酸，中後味帶出甘草淡淡的甘苦涼爽，最後則由水梨、蘋果果香的甜蜜帶出餘韻。「情定晶世金門高粱酒」濃度雖高但多層次口感方能品嚐出悠久細緻的醉人精華，最後灌裝520ml乘載豐富多層次的愛情回憶。
全台首支「情定晶世金門高粱酒」贈模範夫妻陶晶瑩、李李仁
黑松公司於今（12）日邀請演藝圈模範夫妻陶晶瑩、李李仁出席「情定晶世金門高粱酒」新品發表會，為這款隱藏了諸多愛情密碼的愛清主題酒解密，董事長張斌堂也將全台第一支「情定晶世金門高粱酒」送給兩人做為水晶婚賀禮。陶子看見瓶口上25mm的施華洛世奇水鑽，更驚呼好耀眼！陶子更進一步跟大家分享：「平常我們也會小酌，但據說這款酒是窖藏999天以上的陳高酒體，層層堆疊的酒香，就像愛情一樣濃厚」婚姻是世上最難的功課之一，藝人的婚姻生活更是容易被放大檢視，要比一般人多10倍的愛與包容，陶李的默契十足的相處方式更充分展現高EQ的婚姻之道，陶子分享：「夫妻沒有難事，都是一口高粱可以解決的。」，李李仁更回應愛妻：「相信自己，也相信另外一半！」。
全台限量20999瓶 2020(愛你愛你)送最珍愛的人
2020(愛你愛你)如此特別的一年，黑松做為金門高粱酒的台灣地區總經銷，希望將此充滿愛的回憶釀造成為「情定晶世金門高粱酒」給民眾紀念收藏。即日起，於全台菸酒專賣店陸續發售，8月18日於全家FamiPort開放預購(價格依各通路為準)，全台限量20999瓶，一生只有一次的2020年，絕對值得擁有一瓶！
58度金門高粱酒Facebook官方粉絲團https://www.facebook.com/58KKLfans/