廣編／施華洛世奇25mm水鑽鑲嵌　首款愛情金酒超閃！

首款愛情主題金酒「情定晶世金門高粱酒」，限量奢華上市！黑松聯手金門酒廠，採用國際精品「施華洛世奇」水晶，以「水晶」、「戒指」、「心型」浪漫的設計概念，加上25mm璀璨耀眼的水鑽，打造出2020年最強愛情信物「情定晶世金門高粱酒」，即日起於全台菸酒專賣店陸續發售，8月18日於全家FamiPort開放預購(價格依各通路為準)。在一生只有一次的2020(愛你愛你)年，值得為珍貴的人送上”晶”喜！

2020(愛你愛你)如此特別的一年，黑松做為金門高粱酒的台灣地區總經銷，希望將此充滿愛的回憶釀造成為「情定晶世金門高粱酒」給民眾紀念收藏。即日起，於全台菸酒專賣店陸續發售，8月18日於全家FamiPort開放預購(價格依各通路為準)，全台限量20999瓶，一生只有一次的2020年，絕對值得擁有一瓶！





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