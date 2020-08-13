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廣編／city super七夕情人節推苦甜巧克力　提升賞味感受

本報訊
calendar_today2020-08-13 14:17:13

▲city'super七夕情人節推苦甜巧克力尬抹茶、花茶 提升賞味感受。（圖／公關照片）
▲city'super七夕情人節推苦甜巧克力尬抹茶、花茶 提升賞味感受。（圖／公關照片）
距離七夕情人節倒數兩週的時間，看好龐大的甜蜜送禮商機，city’super特別在七夕情人節蒐羅世界精緻巧克力品牌，像是土耳其巧克力品牌ELIT、百年西班牙知名老牌有機巧克力囍瑞TORRAS等，另主打來自日本北海道ROYCE’秒殺口味巧克力，添加「茶中香檳」之稱的「大吉嶺紅茶生巧克力」以及濃濃和風味的「抹茶系列巧克力」搭配歐洲花茶、日本抹茶等茶飲的獨家賞味企畫，讓下午茶的等級，除提升巧克力賞味感受，更能瞬間升級為最「食」尚的七夕情人節！

ROYCE’夏日秒殺爆款「大吉嶺紅茶生巧克力」一盒520元，即日起開放預購，8/20限定開賣。另外3款抹茶系列巧克力同步登場。並推出8/17(一)至8/25(二)七夕當天全商品享88折優惠，滿1688元送「薄片夾心巧克力」一盒。與此同時city’super於8/22(六)-8/25(二)連4天祭出當日消費滿520元，就送含3片ROYCE’醇巧克力的ROYCE’情人禮包一份。

像極了愛情！ROYCE’苦甜巧克力尬大吉嶺紅茶、和風抹茶 

由頂級超市city’super獨家引進來台的北海道巧克力第一品牌ROYCE’宣布推出去年夏天超級限量的秒殺口味，添加有著「茶中香檳」封號的「大吉嶺紅茶生巧克力」一盒520元，完美結合生巧克力的苦甜及濃郁的紅茶香味。同步登場的還有帶著濃濃和風味的3款抹茶系列巧克力，分別是「抹茶生巧克力」一盒520元，採用濃郁香味的抹茶粉加入白巧克力製作而成，並使用「Cherry Marnier Liqueur 」提煉出風味。散發出輕輕的抹茶香味以及白巧克力鮮奶油柔滑的口感，每一口都有清新抹茶香；「抹茶杏仁巧克力」一盒560元，採用清爽甜味的抹茶巧克力包裹著風味豐富的烤杏仁，使得烤杏仁的香味與抹茶的微甜微苦味搭起來非常融洽；抹茶風味融化在巧克力條中，「抹茶巧克力棒」 6條裝360元，擁有杏仁、腰果、胡桃、夏威果仁四種碎碎堅果類、餅乾和杏仁粉滿滿的塞在抹茶巧克力條中。堅果和抹茶豐富的香味一起在口中散開來，是最高的味覺享受。

 最「食」尚七夕情人節 當日本巧克力遇上英國百年名茶、花草茶

根據city’super銷售統計發現，相較於巧克力熱銷旺季冬天，夏天熱銷多數以茶入味的巧克力，茶葉香氣能中和巧克力苦甜風味，讓口感豐富有層次，銷售佔比高達3分之1。甚至從近年的銷售趨勢發現，國外原裝進口、特殊包裝的巧克力也成為七夕送禮首選。採用精緻鐵盒包裝，義大利「菲利緹Feletti 羅馬風情綜合巧克力禮盒」200g原價550元，特價399元。另推薦巧克力佐茶的茶品：純天然，無添加人工色素、防腐劑的英國花草茶第一品牌Heath & Heather 有機甘菊茶20g原價280元，特價220元；英國百年名茶TWININGS唐寧皇家伯爵茶100g原價460元，特價390元。

關於city'super

city'super 1996年成立於香港，2004年由遠東集團及香港city'super合資成立，目前全台共有7間分店。city'super致力成為全球零售商，承諾以世界各地採購而來的優質商品，為現今繁忙的都市專業人士提供真正的一站式購物體驗服務，並以Thank you, Have a nice day為宗旨，滿足消費者對生活品味的品質要求，讓每個來到city'super的消費者處處發掘到各式驚嘆與驚喜!!!!!!!!業務組成︰美食精緻名店(Food Market) 、生活用品專區(Life Division)、國際美食廣場(CookedDeli)、賞味廚藝班(superlife culture club)。

官方網站：www.citysuper.com.tw  Facebook粉絲團：www.facebook.com/citysuper.tw city'super分店資訊 遠企店0809-088-680 (遠企購物中心B1&B2) 復興店0809-070-010 (SOGO復興館B3)  天母店0809-080-966 (SOGO天母店B1) 板橋店0809-092-700 (Mega City板橋大遠百B1) 新竹店0809-098-855 (Big City巨城購物中心B1) 台中店0809-090-520 (Top City台中大遠百B2) 信義店0809-093-880 (遠百信義A13 B3)

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ROYCE 巧克力

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