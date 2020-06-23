國際奧林匹克日快閃西門町　李智凱透露愛浮潛紓壓

▲中華奧會熱血運動快閃西門町，直播歡慶國際奧林匹克日（圖／中華奧會提供）

▲國際奧林匹克日，鞍馬王子李智凱以浮潛作為紓壓。（圖／中華奧會提供）

▲國際奧林匹克日，拳擊好手陳念琴，平時喜歡從事羽球運動。（圖／中華奧會提供）

中華奧會響應國際奧林匹克日，參與國際奧會線上活動－「奧林匹克日鍛練（Olympic Day Workout）」，今（23）日在臺北西門町進行運動快閃直播，透過5分鐘的運動鍛鍊直播，以及全球菁英運動員的影片分享，與全民一同健康運動，一起#StayActive，以#StayStrong挺住精神共同面對挑戰。每年的6月23日為「國際奧林匹克日（Olympic Day）」，在全球步入後疫情時代的此刻，更體現出透過規律運動、保持健康身心的重要性。由國際奧會推出的「奧林匹克日鍛鍊」結合多種全身性運動，透過秒數間隔編排，達到在家就能熱血運動的效果。而中華奧會致力推廣全民運動，特別在國際奧林匹克日於臺北西門町著名地標「彩虹馬路」進行運動鍛鍊直播，不僅慶祝國際奧林匹克日，也透過社群平台與更多民眾分享運動的正向能量，共同實踐奧林匹克價值－「卓越、尊重、友誼」，同時將我國在性別平權的多元意象展現至世界舞台。為邀請全民一起享受運動、享受健康，中華奧會同步推出「用照片紀錄運動」的抽獎活動，民眾只要分享自己參與運動的照片，寫下運動感想、#StayStrong，即可參與抽獎。我國多位運動員包含李智凱、陳念琴、陳思羽、楊勇緯、王齊麟、李虹瑩、彭曉彤，也紛紛分享專項外的運動喜好，讓大家看見運動員不同面貌。更多活動消息，請上中華奧會官方網站（https://www.tpenoc.net/）。