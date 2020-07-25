NBA／公鹿沒進總決賽將招嚴重後果　球評：看看當年詹皇

在NBA因為疫情停賽之前，密爾瓦基公鹿是全聯盟戰績最佳的隊伍，加上隊上又有MVP等級的「字母哥」Giannis Antetokounmpo領軍，被視為奪冠熱門。不過退役球星、現為ESPN球評的Kendrick Perkins認為，若是公鹿未能如願奪冠，將會招致嚴重後果。Perkins在最新一集的《Get Up》節目中表示：「對密爾瓦基公鹿來說，他們已經是連兩個球季最佳戰績，他們必須打進總冠軍戰。如果沒有打進去總冠軍戰，那這就是一個失敗的球季、會是一個支離破碎的球季，會讓他們要與Giannis簽複數年合約時增添很多顧慮。」「當你回想2009年和2010年的LeBron James，他兩年都打出全聯盟最佳表現，但這兩年都未能闖進總冠軍戰，而他最後怎麼做？他跑去加入邁阿密熱火。所以如果我是公鹿隊，我會感到擔心，因為如果今年不能打進總冠軍，那就會是一個分崩離析的球季，失去Giannis的機率會非常高。」Perkins補充道。Antetokounmpo本季繳出場均29.6分、13.7籃板、5.8助攻的全能表現。字母哥有望在2021年成為不受限的自由球員，據傳勇士相當積極爭取他加盟，而公鹿是否能成功留人，本季能否奪下總冠軍將會是一大關鍵。