▲ Volvo XC90 T8 PHEV 入選《What Car?》年度最佳電動車

【延伸閱讀】無微不至的 Volvo XC90 T8 Inscription，是你不該忽略的七人座豪華休旅
無需擔憂里程、不必改變用車習慣也能體驗純電駕駛的 Volvo Twin Engine Plug-in Hybrid Electric 先進雙能電動科技標榜低排廢、低油耗的綠能特質，同時擁有超過 400hp 的強悍動力。Volvo XC90 T8 PHEV 雙能電動車型近日再傳捷報，英國專業汽車媒體《What Car?》今年首次舉辦 2020 年電動車大獎，XC90 T8 以 Twin Engine Plug-in Hybrid Electric 先進雙能電動科技一舉拿下「最佳七人座混合動力車款」。
XC90 T8 PHEV 雙能電動科技整合兩種引擎，透過 2.0 升雙增壓引擎與電動馬達完美結合，輕鬆輸出 407hp 與 65.3kgm 的最大出力，而插電式充電電池設計允許其純電行駛距離 49 公里，純電行駛極速可達 125km/h 水準，結合高速用油、低速用電的行車方式，油耗擁有 47.6 km/L 的驚艷表現。
《What Car?》對 Volvo XC90 T8 如此描述：「豪華設計、寬敞空間與強悍性能造就 Volvo XC90 T8 成為最出色的插電式混合動力車型。即便它是一部 7 人座大型豪華休旅，一樣能擁有節能、甚至可以純電通勤的高度實用性，更別說其迷人的動力表現，總結來說，Volvo XC90 T8 兼具性能與實用，讓其成為市場上最能滿足各種日常生活所需的 PHEV 車款之一。」