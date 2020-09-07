NBA／詹皇準大三元撲滅火箭反攻　系列賽湖人追成1比1

雙方首戰湖人以97:112不敵火箭，今天次戰湖人強勢反撲，第一節打完轟下36:20領先，不過首節尾聲Davis在防守時和「大鬍子」James Harden相撞，隨後前者摀著臉返回休息室，所幸無大礙，第二節重新上場。
火箭在第二節找回進攻節奏，雙方單節各繳31分，湖人憑藉首節領先，上半場打完以67:51領先。「詹皇」LeBron James上半場繳出17分，Harden拿12分互別苗頭。
易籃後，風雲變色，火箭開局打下一波14:0小高潮，中鋒Robert Cov-ington連飆3顆三分球率火箭反超，火箭單節回敬41:23，以92:90進入決勝節。
不過湖人沒打算讓出比賽，James空中接力灌籃打出氣勢，湖人多點開花攻下一波10:2重新要回領先，無奈火箭突然失去準心，無力回天，終場以8分之差落敗。
湖人Davis攻下34分10籃板，James「準大三元」繳出28分11籃板9助攻，Kyle Kuzma也有16分進帳，搭配Rajon Rondo的10分9助攻5抄截。
而火箭方面Harden攻下全隊最高27分7助攻，「威少」Russell West-brook熄火全場15投僅4中，貢獻10分13籃板。