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NBA／湖人雙星轟62分、軟豆關鍵三分球　湖人2比1火箭

記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-09-09 11:59:59

▲「詹皇」LeBron James(左)、「一眉哥」Anthony Davis。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James(左)、「一眉哥」Anthony Davis。（圖／美聯社／達志影像）
NBA季後賽次輪，西區頭號種子湖人、火箭第3戰，「紫金DJ」再度聯手「詹皇」LeBron James、「一眉哥」Anthony Davis合繳62分，率湖人以112:102擊敗火箭，系列賽以2比1領先。火箭雙星得分都破30分無奈最後熄火。

前役表現低迷的火箭「威少」Russell Westbrook一開賽就找回準心，首節繳出13分力壓群雄，不過「詹皇」LeBron James也不遑多讓，上半場高效演出繳出29分，佔湖人全隊得分的47.5%，寫下25年來隊史最佳。

上半場打完火箭靠著一哥「大鬍子」James Harden繳出21分，聯手Westbrook的17分，以64:61暫時領先勇士。

第三節湖人追成82:82平手，並在第四節前半乘勝追擊，替補控衛Rajon Rondo連砍2顆三分球帶起一波小高潮，Alex Caruso再來一發湖人本場首度取得10分領先。

決勝節中段雙方爭搶籃板發生受傷意外，Davis和火箭主力中鋒Robert Covington雙雙倒地，前者腰部不適，後者的臉部撞到Davis肩肘，隨後摀著臉退場，沒有再回歸，火箭少了一大戰力，兩大球星也頻頻「打鐵」終場無力回天。

湖人以James的36分7籃板6助攻為最佳，Davis挹注26分15籃板6助攻，帶起攻勢的Rondo也有21分9助攻。

而火箭較為可惜，Harden攻下33分9籃板9助攻「準大三元」數據相當全面，Westbrook貢獻30分8籃板6助攻，無奈其餘隊友未能適時補上火力。

 

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LeBronJames AnthonyDavis 湖人 火箭 NBA

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