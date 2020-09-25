NBA／只差一勝！詹皇、一眉哥合繳60分　湖人退金塊聽牌

NBA西區決賽第4戰，湖人數度領先到雙位數，金塊在最後追分期突失準心，球星Jamal Murray空砍32分，湖人靠著「詹皇」LeBron James和「一眉哥」Anthony Davis合繳60分，終場以114:108獲勝，系列賽搶先以3比1搶先聽牌。