NBA／只差一勝！詹皇、一眉哥合繳60分　湖人退金塊聽牌

NBA西區決賽第4戰，湖人數度領先到雙位數，金塊在最後追分期突失準心，球星Jamal Murray空砍32分，湖人靠著「詹皇」LeBron James和「一眉哥」Anthony Davis合繳60分，終場以114:108獲勝，系列賽搶先以3比1搶先聽牌。
此役湖人變陣「魔獸」Dwight Howard改打先發中鋒，首節就貢獻8分8籃板，加上Davis穩定發揮單節12分，湖人首節取得37:30領先。
季後賽表現火燙的Murray第二節在James面前大拉桿上藍，重演「籃球之神」Michael Jordan招牌動作，令人驚艷，上半場高效表現攻下16分，不過湖人仍掌握大局以60:55領先。
易籃後，雙方你來我往，Michael Porter Jr.砍進三分球後，金塊追到只落後3分進入決勝節，還有6分多鐘Davis投籃落地後左腳踝不慎翻船，短暫休息後仍留在場上硬撐。
最後2分鐘，金塊追分期突然失去準心Murray、Nikola Jokic接連落空，反觀湖人得分穩穩進帳James切入，Rajon Rondo跳投得手維持5分左右的領先，Rondo還連搶2個關鍵籃板，終場湖人以6分之差獲勝。
Davis攻下全場最高34分，James挹注26分9籃板8助攻，湖人6人得分上雙，團隊籃板多達40個狠甩金塊的33個。金塊除了Murray拿下最高32分8助攻外，Jokic陷入犯規麻煩，只拿16分7籃板，金塊於系列賽再度落後1比3落後。