NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈陳明文主張　全國整併為7大直轄市雲嘉嘉副首長會議　區域觀光協商HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

影／禽類羽毛回收發酵作肥料　蔬菜壯大又環保

記者陳雅芳／彰化報導2017/12/28 11:18
▲台中區農業改良場發表，羽毛分解菌可生產液態肥料或羽毛有機質堆肥，結果發現蔬菜長得比使用一般肥料的更大又漂亮。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）
▲台中區農業改良場發表，羽毛分解菌可生產液態肥料或羽毛有機質堆肥，結果發現蔬菜長得比使用一般肥料的更大又漂亮。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

為了推廣永續農業、回收再利用，農改場研究農業再生環保資材，台中區農業改良場發表的羽毛分解菌，把回收的大量的禽類羽毛回收，用產節桿菌分解發酵後，即能成為肥料。有別於以往以強酸強鹼分解羽毛可能造成的環境二次傷害，近年來農改場也研究推廣使用甲殼素合劑、木黴菌，希望引導農民用更友善土地的方式農作，減少對土地的傷害。


▲台中區農業改良場發表，羽毛分解菌可生產液態肥料或羽毛有機質堆肥。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

台中農改場助理研究員曾宥紘指出，雞鴨的羽毛每年至少有5萬公噸被丟掉，是棘手的垃圾問題，要做成肥料，效果不彰，焚燒或用酸性物質化掉，都對環境不友善，該場新近篩選出羽毛分解菌，具有短時間分解禽類羽毛的特點，可生產液態肥料或羽毛有機質堆肥。


▲結果發現，使用液態肥料或羽毛有機質堆肥，種出來的蔬菜比使用一般肥料的更大又漂亮。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

曾宥紘表示，液態肥料富含胺基酸，可促進作物根系發展並快速補充養分；而羽毛有機質堆肥則具有長期肥效，可作為青花菜及萵苣等蔬菜作物之基肥，且栽培期間全期不需額外追加肥料，極具生產效益，將可應用於蔬菜省工栽培並落實友善環境耕作的目標。


▲台中區農業改良場發表的羽毛分解菌，可生產液態肥料或羽毛有機質堆肥。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

曾宥紘說，因利用羽毛分解菌所製成有機肥，可持續緩慢釋出肥力的特性，不僅可扭轉農友們質疑堆肥養分偏低、效期短的觀念，肥力有效期長達兩個月，不僅可顯著增加土壤有機質含量，還可減少農民三到四處追加施肥的次數，大幅降低生產成本。


▲使用液態肥料或羽毛有機質堆肥，種出來的蔬菜長得比使用一般肥料的更大又漂亮。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

農改場以青花菜、半結球萵苣實驗種植，不僅長得比使用一般肥料要大，且發現，使用液態羽毛肥料與固態羽毛分解肥料效果一樣好。結果發現蔬菜長得比使用一般肥料大又漂亮，目前已與廠商合作，可望在最近量產。


▲台中區農業改良場發表，羽毛分解菌可生產液態肥料或羽毛有機質堆肥。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

曾宥紘強調，經過3年多研究，該分解菌種「產節桿菌株TC4-1C」一周就能將羽毛分解成液態肥，可快速讓農作物吸收，固態肥料刻意未完全分解，依稀還能見到稀疏羽毛，就是要讓養分慢慢釋放，使用固態肥農作物3、4個月才需要施一次肥，省去3、4次施肥的時間與成本。

關鍵字羽毛分解菌菌株半結球萵苣青花菜臺中農改場
蘇花公路114.37公里又坍方台中市愛鄰守護隊　目標一里一隊

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan