影／禽類羽毛回收發酵作肥料　蔬菜壯大又環保

為了推廣永續農業、回收再利用，農改場研究農業再生環保資材，台中區農業改良場發表的羽毛分解菌，把回收的大量的禽類羽毛回收，用產脲節桿菌分解發酵後，即能成為肥料。有別於以往以強酸強鹼分解羽毛可能造成的環境二次傷害，近年來農改場也研究推廣使用甲殼素合劑、木黴菌，希望引導農民用更友善土地的方式農作，減少對土地的傷害。



▲台中區農業改良場發表，羽毛分解菌可生產液態肥料或羽毛有機質堆肥。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

台中農改場助理研究員曾宥紘指出，雞鴨的羽毛每年至少有5萬公噸被丟掉，是棘手的垃圾問題，要做成肥料，效果不彰，焚燒或用酸性物質化掉，都對環境不友善，該場新近篩選出羽毛分解菌，具有短時間分解禽類羽毛的特點，可生產液態肥料或羽毛有機質堆肥。



▲結果發現，使用液態肥料或羽毛有機質堆肥，種出來的蔬菜比使用一般肥料的更大又漂亮。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

曾宥紘表示，液態肥料富含胺基酸，可促進作物根系發展並快速補充養分；而羽毛有機質堆肥則具有長期肥效，可作為青花菜及萵苣等蔬菜作物之基肥，且栽培期間全期不需額外追加肥料，極具生產效益，將可應用於蔬菜省工栽培並落實友善環境耕作的目標。



▲台中區農業改良場發表的羽毛分解菌，可生產液態肥料或羽毛有機質堆肥。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

曾宥紘說，因利用羽毛分解菌所製成有機肥，可持續緩慢釋出肥力的特性，不僅可扭轉農友們質疑堆肥養分偏低、效期短的觀念，肥力有效期長達兩個月，不僅可顯著增加土壤有機質含量，還可減少農民三到四處追加施肥的次數，大幅降低生產成本。



▲使用液態肥料或羽毛有機質堆肥，種出來的蔬菜長得比使用一般肥料的更大又漂亮。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

農改場以青花菜、半結球萵苣實驗種植，不僅長得比使用一般肥料要大，且發現，使用液態羽毛肥料與固態羽毛分解肥料效果一樣好。結果發現蔬菜長得比使用一般肥料大又漂亮，目前已與廠商合作，可望在最近量產。



▲台中區農業改良場發表，羽毛分解菌可生產液態肥料或羽毛有機質堆肥。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

曾宥紘強調，經過3年多研究，該分解菌種「產脲節桿菌株TC4-1C」一周就能將羽毛分解成液態肥，可快速讓農作物吸收，固態肥料刻意未完全分解，依稀還能見到稀疏羽毛，就是要讓養分慢慢釋放，使用固態肥農作物3、4個月才需要施一次肥，省去3、4次施肥的時間與成本。