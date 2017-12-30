NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
全球總覽軍武頻道名流動態國際暖新聞萬花筒大陸
即時跑馬燈增胖10公斤拉父運動　原因超感人素顏美呆　網友日本捕捉野生郭碧婷居家防護24小時錄影 每月只要100元！
全球

感動！男增胖10公斤拉父運動練腹肌　都是為了這件事

國際中心／綜合報導2017/12/30 14:10
▲「小野杰西」增胖10公斤後，帶上父親一起運動、健身，幫助父親找回對生活的熱情與自信。（圖／翻攝自小野杰西微博）
▲「小野杰西」增胖10公斤後，帶上父親一起運動、健身，幫助父親找回對生活的熱情與自信。（圖／翻攝自小野杰西微博）

面臨人生低潮時你會怎麼做？中國大陸廈門一名攝影師，看見父親因經商失敗，每日飲酒澆愁、沉迷於網路小說的世界，他下定決心，刻意增胖10公斤後帶著53歲的父親一同運動，歷經半年的時間練出六塊腹肌，也讓父親再次找回信心。之後，他將這段經歷PO在微博上分享，也讓許多網友相當感動。

該名攝影師帳號名稱為「小野杰西」，他表示自己從小就很少與父親講話，長大後因求學、工作的緣故，多年來都獨自住在外地，直至去年底，因母親要至廈門照顧他懷孕的妻子，便將父母一併接到廈門同住，那時正逢父親生意虧損，父親情緒低落總靠喝酒、看網路小說度日，甚至曾在喝醉後受傷，讓他感嘆道「原來，父親沒有我想像中那麼堅強，那麼無所不能。」便下定決心要為父親做點什麼。


▲父子透過健身培養出更好的默契。（圖／翻攝自小野杰西微博）

為讓父親找回對生活的熱情以及自信，小野杰西特意增胖10公斤，帶上父親開始健身之路。起初，因父親並無運動的習慣，總有不少藉口增添健身計畫困難度，盡管不停灌輸健康理念、勸說，父親也是勉強配合，但小野杰西仍不放棄，帶著父親由快走、慢跑循序漸進來運動，使父親的身體及精神都有了改變，且更熱衷於運動。


▲父子上健身房鍛鍊，每十天就會記錄一次。（圖／翻攝自小野杰西微博）

最後，父親也樂於接受小野杰西提議，兩人一同上健身房鍛鍊肌肉，每十天記錄一次，甩開原有的鮪魚肚變成腹肌，健身過程中，攝影師與父親培養出良好默契，且父親也變得更加細心。攝影師更透露，父親在愛上運動後，不僅主動加入相關健身社團，結交新朋友，也拉著母親一起運動。許多網友看完深受感動，紛紛表示「這才是真正的孝順吧！」「厲害的一家人」「2017年最溫暖的故事」


▲父子一同健身練出六塊腹肌。（圖／翻攝自小野杰西微博）

 

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

關鍵字健身運動瘦身父子感動
疑醫師接生硬扯　嬰兒斷頭慘死

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan