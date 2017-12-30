感動！男增胖10公斤拉父運動練腹肌　都是為了這件事

面臨人生低潮時你會怎麼做？中國大陸廈門一名攝影師，看見父親因經商失敗，每日飲酒澆愁、沉迷於網路小說的世界，他下定決心，刻意增胖10公斤後帶著53歲的父親一同運動，歷經半年的時間練出六塊腹肌，也讓父親再次找回信心。之後，他將這段經歷PO在微博上分享，也讓許多網友相當感動。

該名攝影師帳號名稱為「小野杰西」，他表示自己從小就很少與父親講話，長大後因求學、工作的緣故，多年來都獨自住在外地，直至去年底，因母親要至廈門照顧他懷孕的妻子，便將父母一併接到廈門同住，那時正逢父親生意虧損，父親情緒低落總靠喝酒、看網路小說度日，甚至曾在喝醉後受傷，讓他感嘆道「原來，父親沒有我想像中那麼堅強，那麼無所不能。」便下定決心要為父親做點什麼。