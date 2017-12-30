感動！男增胖10公斤拉父運動練腹肌　都是為了這件事

面臨人生低潮時你會怎麼做？中國大陸廈門一名攝影師，看見父親因經商失敗，每日飲酒澆愁、沉迷於網路小說的世界，他下定決心，刻意增胖10公斤後帶著53歲的父親一同運動，歷經半年的時間練出六塊腹肌，也讓父親再次找回信心。之後，他將這段經歷PO在微博上分享，也讓許多網友相當感動。
該名攝影師帳號名稱為「小野杰西」，他表示自己從小就很少與父親講話，長大後因求學、工作的緣故，多年來都獨自住在外地，直至去年底，因母親要至廈門照顧他懷孕的妻子，便將父母一併接到廈門同住，那時正逢父親生意虧損，父親情緒低落總靠喝酒、看網路小說度日，甚至曾在喝醉後受傷，讓他感嘆道「原來，父親沒有我想像中那麼堅強，那麼無所不能。」便下定決心要為父親做點什麼。
▲父子透過健身培養出更好的默契。（圖／翻攝自小野杰西微博）
為讓父親找回對生活的熱情以及自信，小野杰西特意增胖10公斤，帶上父親開始健身之路。起初，因父親並無運動的習慣，總有不少藉口增添健身計畫困難度，盡管不停灌輸健康理念、勸說，父親也是勉強配合，但小野杰西仍不放棄，帶著父親由快走、慢跑循序漸進來運動，使父親的身體及精神都有了改變，且更熱衷於運動。
▲父子上健身房鍛鍊，每十天就會記錄一次。（圖／翻攝自小野杰西微博）
最後，父親也樂於接受小野杰西提議，兩人一同上健身房鍛鍊肌肉，每十天記錄一次，甩開原有的鮪魚肚變成腹肌，健身過程中，攝影師與父親培養出良好默契，且父親也變得更加細心。攝影師更透露，父親在愛上運動後，不僅主動加入相關健身社團，結交新朋友，也拉著母親一起運動。許多網友看完深受感動，紛紛表示「這才是真正的孝順吧！」「厲害的一家人」「2017年最溫暖的故事」
▲父子一同健身練出六塊腹肌。（圖／翻攝自小野杰西微博）
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