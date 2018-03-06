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慈湖潑漆6生交保　他怨：只是毀損交保金額太高

社會中心／綜合報導2018/03/06 16:44
▲10 名青年在二二八紀念日當天，前往桃園市大溪區慈湖陵寢朝蔣中正陵寢潑灑紅漆。（圖／翻攝自PTT）
▲10 名青年在二二八紀念日當天，前往桃園市大溪區慈湖陵寢朝蔣中正陵寢潑灑紅漆。（圖／翻攝自PTT）

10 名青年在二二八紀念日當天，前往桃園市大溪區慈湖陵寢朝蔣中正陵寢潑灑紅漆，桃檢在 4 日晚間發出拘票，其中 6 人在隔日遭到拘提，另有 3 人陸續主動到案。

據了解，其中到案的 9 人分別為台大土木系周姓學生、台大醫學系張姓學生、輔大宗教系羅姓學生、世新法律系郭姓學生、北大社工系郭姓學生，以及另外4名分別為楊姓、李姓、王姓，與莊姓成員，另有一名未到案的陳姓成員。


桃園大溪區慈湖陵寢228遭人闖入潑漆，警方5日通知涉案10人到案說明。警方執行拘提同時，自由台灣黨主席蔡丁貴（前右）除在臉書發文為成員找辯護律師，隨後也轉往地檢聲援。中央社記者吳睿騏攝107年3月6日

桃園地檢署依毀損等罪嫌，一度裁定當天負責拍攝的周姓、李姓成員 8 萬元交保，不過律師認為不合理，檢方最後把保金降至 5 萬元。對此，羅姓學生代表發言道，保金都是家人們出面幫忙，或是從大家的生活費中勉強湊出來的，而他們所涉及的只是毀損，「交保金 5 萬元太高、不合理！」

而自由台灣黨主席蔡丁貴也表示，學生們潑漆僅是表達理念，並無強硬破壞，「那些漆都可以洗掉，潑漆是正確的！」蔡更強調，當時周生只是在外頭負責攝影，並沒有潑漆，卻要面臨毀損罪的五萬元保釋金，對一名學生而言，實在太重了！他痛批：「這其中政治鑿痕太深！」

關鍵字潑漆台大學生交保蔡丁貴
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