慈湖潑漆6生交保　他怨：只是毀損交保金額太高

10 名青年在二二八紀念日當天，前往桃園市大溪區慈湖陵寢朝蔣中正陵寢潑灑紅漆，桃檢在 4 日晚間發出拘票，其中 6 人在隔日遭到拘提，另有 3 人陸續主動到案。

據了解，其中到案的 9 人分別為台大土木系周姓學生、台大醫學系張姓學生、輔大宗教系羅姓學生、世新法律系郭姓學生、北大社工系郭姓學生，以及另外4名分別為楊姓、李姓、王姓，與莊姓成員，另有一名未到案的陳姓成員。



▲桃園大溪區慈湖陵寢228遭人闖入潑漆，警方5日通知涉案10人到案說明。警方執行拘提同時，自由台灣黨主席蔡丁貴（前右）除在臉書發文為成員找辯護律師，隨後也轉往地檢聲援。中央社記者吳睿騏攝107年3月6日