NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
新奇總覽寵物總覽男女之間網路追追追松菸文創
即時跑馬燈轉移性騷焦點？川普將與金正恩見面股匯兩樣情　台幣早盤貶破29.3跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
新奇

她砸15萬整形失敗不付錢　診所怒po對比照公審

國際中心／綜合報導2018/03/08 23:17
▲她砸15萬整形失敗不付錢，診所怒 po 對比照公審。（圖／翻攝自1818黃金眼）
▲她砸15萬整形失敗不付錢，診所怒 po 對比照公審。（圖／翻攝自1818黃金眼）

中國大陸一名 24 歲女子小張，去年 10 月借了 3 萬元人民幣（約新台幣 15 萬元）整形，怎料術後不僅沒有差別還留下疤痕，讓白花冤枉錢的她拒絕付款。而院方則解釋已經給她相應價格的手術，並 po 出照片要大家評評理，直問：「她的模樣有沒有改變？改變多大？觀眾可以來做一下對比！」


▲院方公開小張手術前後對比照，要大家評評理改變有多大。（圖／翻攝自1818黃金眼）

綜合陸媒報導，小張在杭州一間工廠上班，每月薪水只賺 3000 元人民幣（約新台幣 15000 元）。去年她透過微信認識一名男子，不斷推薦她到杭州下沙的「千晴整形診所」做割雙眼皮手術，讓愛美的她聽了好心動，決定以借貸、分期付款方式，花費 3 萬元進行手術。

手術結束後，小張的雙眼卻遲遲沒有消腫，「一做完，我就感覺這個眼睛沒弄好，跟平時一樣根本沒有差別」，甚至過了一個月後，不僅眼睛仍會疼痛，內眼角還留下一道疤痕，讓她難過的說「心裡不舒服，因為他們沒做好，我就感覺，我不應該還這筆錢的」，一氣之下便決定乾脆不付款。目前加上利息，小張共欠高達 3.9 萬人民幣（約新台幣 19.5 萬元）。


▲小張術後感覺雙眼不僅沒有差別，眼角還留下一道疤痕。（圖／翻攝自1818黃金眼）

院方對此表示，不認識介紹小張來整形的男子，由於貸款是經小張同意辦理，且他們也已經給對方相應價格的手術，因此無法退錢。而院方也公開小張手術前後的照片，「她的模樣有沒有改變？改變多大？觀眾可以來做一下對比」，要大家評評理；至於眼角為何留疤？院方則解釋，因為個人體質不同，所以疤痕代謝也會不同，術前已告知過對方。


▲小張認為這筆整容費白花了，難過嘆：「心裡不舒服，因為他們沒做好，我就感覺，我不應該還這筆錢的。」（圖／翻攝自1818黃金眼）

關鍵字整形雙眼皮手術診所醫美借貸分期付款
真槍實彈！蒼井空50分無碼片外流

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan