她砸15萬整形失敗不付錢　診所怒po對比照公審

中國大陸一名 24 歲女子小張，去年 10 月借了 3 萬元人民幣（約新台幣 15 萬元）整形，怎料術後不僅沒有差別還留下疤痕，讓白花冤枉錢的她拒絕付款。而院方則解釋已經給她相應價格的手術，並 po 出照片要大家評評理，直問：「她的模樣有沒有改變？改變多大？觀眾可以來做一下對比！」

綜合陸媒報導，小張在杭州一間工廠上班，每月薪水只賺 3000 元人民幣（約新台幣 15000 元）。去年她透過微信認識一名男子，不斷推薦她到杭州下沙的「千晴整形診所」做割雙眼皮手術，讓愛美的她聽了好心動，決定以借貸、分期付款方式，花費 3 萬元進行手術。

手術結束後，小張的雙眼卻遲遲沒有消腫，「一做完，我就感覺這個眼睛沒弄好，跟平時一樣根本沒有差別」，甚至過了一個月後，不僅眼睛仍會疼痛，內眼角還留下一道疤痕，讓她難過的說「心裡不舒服，因為他們沒做好，我就感覺，我不應該還這筆錢的」，一氣之下便決定乾脆不付款。目前加上利息，小張共欠高達 3.9 萬人民幣（約新台幣 19.5 萬元）。



▲小張術後感覺雙眼不僅沒有差別，眼角還留下一道疤痕。（圖／翻攝自1818黃金眼）

院方對此表示，不認識介紹小張來整形的男子，由於貸款是經小張同意辦理，且他們也已經給對方相應價格的手術，因此無法退錢。而院方也公開小張手術前後的照片，「她的模樣有沒有改變？改變多大？觀眾可以來做一下對比」，要大家評評理；至於眼角為何留疤？院方則解釋，因為個人體質不同，所以疤痕代謝也會不同，術前已告知過對方。



▲小張認為這筆整容費白花了，難過嘆：「心裡不舒服，因為他們沒做好，我就感覺，我不應該還這筆錢的。」（圖／翻攝自1818黃金眼）