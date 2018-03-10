警分享「最容易被攔檢」的4種車　網推中肯

1. 違規必攔：「違規車輛絕對符合攔查要件，在法律上站的住腳」，原 po 表示，攔查違規車輛的重點不在取締違規，而是抓毒品、酒駕、藏有槍支或是通緝犯，「試想你身背多項前科，扶手置物箱有槍，後車箱毒品咖啡包一大箱，刑法都不放眼裡了，還會管紅綠燈？」

該名員警在 PTT 發文表示，自己曾在派出所服務幾年，並以自身經驗，列出「違規、太舊的車、 8+9 愛車、形跡可疑」四種會被警察優先攔車臨檢的情況。

開車上路難免會遇上警察攔檢，尤其是在晚上，許多社會案件也都因此被破獲，但馬路上這麼多車，哪些車輛特別容易被警察攔檢呢？一名員警就透露，在這四種情況下，警察最可能會攔檢。

2. 太舊的車：有可能是吸毒吸到傾家蕩產，或是酒駕被查扣車輛，只好買便宜的中古車，抑或是隨時準備跑路的通緝犯隨便買台便宜車代步。

3. 8+9 愛車：原 po 列出幾種常被攔檢的車款並說明原因，像是「賓士 C300 、 GOLF 、 BMW320 是販毒 8+9 入門款；馬莎拉蒂、保時捷休旅是詐欺集團首腦最愛；舊馬 3 、喜美(一定要加尾翼)神車阿提斯是混的比較差 8+9 門面。」

4. 形跡可疑：「就跟國高中生作弊常忍不住偷瞄監考老師一樣」，原 po 透露，老經驗的警察直覺通常都很準，問他為什麼會攔也說不出個原因，但就是覺得這輛車不對勁，「有時一個眼神、一個 move 就決定是你了。」

除了原 po 列出的四種情況外，還有另一種情況，就是警察「早就盯上你啦」，不過他也表示，這些都只是個人經驗，提供給網友參考而已。文章引發網友討論，紛紛留言表示「很多通緝犯真的都是違規蠢到被抓的」、「碰毒的腦袋不好使，很容易露餡」、「這樣不行啦，都講完了毒蟲就有譜了」、「每次臨檢車窗還沒放完就放行了，是我因為我開福特嗎」、「我就覺得奇怪，不吸毒不喝酒一天到晚攔我幹嘛」。

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